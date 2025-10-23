Voedselproducenten investeren in duurzame ingrediënten, maar krijgen steeds vaker concurrentie van de biobrandstofsector. Volgens Bain & Company’s nieuwste rapport ‘Food vs. Fuel: Why US Sustainable Crops Are Suddenly in High Demand’ kunnen producenten van biobrandstoffen boeren tot wel twee keer zoveel betalen voor duurzaam geteelde gewassen als producenten van voedingsmiddelen momenteel doen, dankzij nieuwe fiscale prikkels zoals de Amerikaanse 45Z-belastingkorting.

Deze verschuiving zet druk op de beschikbaarheid van duurzame grondstoffen en verhoogt de inkoopkosten, juist nu producenten hun duurzaamheidsdoelstellingen willen versnellen.

Biobrandstofsector biedt boeren meer – en vraagt minder

Bain schat dat regeneratief geteelde maïs en soja tot $445 per hectare aan belastingvoordeel kunnen opleveren voor biobrandstofproducenten, tegenover $37–$86 dollar per hectare voor voedingsconcerns. Omdat biobrandstofspelers minder eisen stellen aan meetbaarheid en rapportage, zijn ze aantrekkelijkere partners voor boeren.

“De concurrentie om duurzame gewassen zal toenemen, en de voedingsmiddelenindustrie moet nu handelen om de positie veilig te stellen,” stelt Jenny Davis-Peccoud, expert op het gebied van duurzaamheid en partner bij Bain & Company. “Wie inzet op samenwerking en flexibiliteit, kan deze verschuiving omzetten in een strategisch voordeel.”

Voedselbedrijven onder druk: hogere prijzen, minder aanbod

In 2025 zal slechts een klein deel van de in de VS geteelde maïs (9%) en soja (8%) in de voedselketen terechtkomen. De rest gaat naar biobrandstoffen, diervoeder of export.

De toenemende vraag vanuit de biobrandstofsector kan leiden tot hogere prijzen, schaarste aan duurzame grondstoffen en uitdagingen bij het realiseren van Scope 3-emissiereducties.