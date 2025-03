Met de plaatsing van de eerste kolom is de houtbouw begonnen van The Urban Woods in Delft, een iconisch project dat in rap tempo de weg vrijmaakt voor grootschalige duurzame hoogbouw in Nederland. ‘We zien in Delft nu al, hoe velen van ons straks wonen’. De 31 meter hoge houten woontoren, zònder betonnen kern, wordt via een systematische repetitieve methode gebouwd. Het voldoet aan de veranderende behoefte en gaat 30 procent sneller dan traditioneel.

Systematisch, snel & schaalbaar

‘Dankzij onze nieuwe aanpak kun je met hout álle denkbare gebouwen maken. Constructies zijn eenvoudig en snel te repliceren. Eindelijk: uitrolbare biobased bouw tot wel vijftien lagen’, vertelt Tim Vermeend, oprichter van The Urban Woods, vol enthousiasme. ‘We maken de gevel constructief. Zo kunnen we alle krachtenschema’s kwijt in de balken en wordt beton steeds meer overbodig. Het modulaire systeem is perfect voor verschillende locaties en toepassingen. Het is flexibel, functioneel en bovenal: eerlijk.’ En dan, met knipoog; ‘Oók voor mensen.”

Aardverschuivingen

De vraag naar duurzame bouwoplossingen groeit explosief. ‘We zien grote veranderingen. Eerder al, sinds het Parijs akkoord. Ook door de verplichtingen van de EU Taxonomie, die straks dwingt CO₂-impact te rapporteren, lijkt er helemaal een extra inzet te ontstaan. Investeerders staan hiermee meer onder druk om hun portefeuilles drastisch te vergroenen. Traditionele bouwmethoden voldoen straks niet aan de eisen. Nu is hier eindelijk een werkbare oplossing’, zegt Vermeend. ’We reiken de sector handvatten om in hoge kwaliteit te bouwen met respect voor de natuur. Nu de fundering ligt, bouwen we per drie dagen één woning. Het nieuwe wonen is dus nog sneller ook.’

Hoge torens, lage voetafdruk

The Urban Woods Delft tonen de hoogste houtbouw in Nederland. Zelfs voor de liftschacht en voor de stabiliteit is hout gebruikt – geen beton. 85 procent van de materialen is herbruikbaar. ‘Dit project bewijst dat we de CO₂-uitstoot drastisch kunnen verminderen’, vertelt Meint Smith, ontwerper bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, constructeur van het project. ‘Dankzij nieuwe technieken zoals bouwplaten van gerecycled hout en het slimme stabiliteitssysteem, is de ecologische voetafdruk minimaal. Toch kun je de hoogte in en blijft de indeling 100 procent flexibel. Tegelijkertijd verbeter je de woonkwaliteit. In hout wonen is aantoonbaar rustgevend en gezond.’

Van Delft naar de rest van Nederland

The Urban Woods is een blauwdruk voor duurzame woningbouw. Na Delft staan steden als Deventer, Amsterdam en Groningen op de planning. ‘We hebben bewust gekozen voor een schaalbaar concept’, zegt Sebastian Monteban, medeoprichter van The Urban Woods. ’We delen onze technieken graag met de sector. Dit een mijlpaal voor Delft, maar het gaat veel verder; we ontvangen interesse vanuit Polen tot Amerika’

Aanpasbare huisvesting met persoonlijke woonbundel

Naast de constructieve vernieuwing biedt The Urban Woods ook een nieuwe manier van wonen, met faciliteiten om te delen en aanpasbare ‘woonbundels’. Bewoners kiezen via een app aanvullende diensten zoals wasmachines, werkplekken, extra opslag of een gastenverblijf voor de nacht. Het speelt in op de groeiende behoefte aan flexibel en duurzaam wonen, tegelijkertijd maximaliseert het comfort per vierkante meter.