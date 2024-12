Per 1 januari worden de CSRD-regels uitgebreid, Vanaf dan zijn grote bedrijven en organisaties verplicht om te rapporteren over hun ecologische en sociale impact. Eén aspect, dat een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen, is de biodiversiteit van vastgoed. Blooming Buildings, expert in het vergroenen van stedelijke gebieden en bestaande gebouwen, introduceert daarom een nieuwe service om organisaties te helpen hier invulling aan te geven: de Biodiversity Boost. Binnen één kwartaal kan Blooming Buildings de kansen scannen, een pilot opstarten en beleid ontwikkelen om organisaties biodiverser, klimaatadaptiever en socialer te maken met behulp van strategisch ingezette beplanting.

Van blinde vlek naar groene vlek: biodiversiteit als vergeten impact driver

Tanja van der Knoop, oprichter van Blooming Buildings, merkt dat veel bedrijven worstelen met de toekomstige verplichtingen door de nieuwe CSRD-regels: “Ze moeten hun duurzaamheidsbeleid inzichtelijk maken. En er wordt van hen verwacht stappen te maken. Binnen de CSRD-doelen zal de biodiversiteit van bestaande gebouwen een steeds grotere rol spelen. Om duurzamer te worden keken vastgoedpartijen tot nu toe vooral naar circulaire bouwmaterialen. De natuur werd vreemd genoeg vaak vergeten. Terwijl je daarmee flinke stappen kan maken. Met behulp van kwalitatieve beplanting kun je bij bestaande gebouwen de biodiversiteit een enorme boost geven. Bovendien hebben wij bewezen methodes om de impact te meten. Wij zetten graag onze expertise in om van deze blinde vlek een groene vlek te maken en zo bedrijven te helpen bij hun CSRD-beleid.”

De Biodiversity Boost: in 5 stappen naar beter CSRD-beleid

De Biodiversity Boost kent vijf stappen. Het begint met een quick scan waarin Blooming Buildings de bestaande situatie in kaart brengt en de biodiverse kansen toont. Daarna volgt de pilot: een overzichtelijk project om inzicht te geven in de mogelijkheden. Met behulp van data kan vervolgens een future proof beleid ontwikkeld worden. Daarna volgt de boost, oftewel de implementatie van het groenplan om voor een ongekend snelle toename van de biodiversiteit te zorgen. Tot slot kan Blooming Buildings helpen bij het rapporteren door de impact te kwantificeren. Tanja van der Knoop: “Idealiter doorloopt elke bedrijf alle vijf de stappen. Maar je kan er ook voor kiezen om enkel de quick scan af te nemen en daarna te beslissen of je verder wil.”

B Corp en de kracht van biodiversiteit

Blooming Buildings heeft een stevige track record op het gebied van biodiversiteitstoename. In november is Blooming Buildings toegetreden tot het B Corp netwerk. Deze internationale certificering erkent bedrijven die niet alleen naar winst streven, maar ook aantoonbaar een positieve impact maken op mens en milieu. De belangrijkste pijler waarmee Blooming Buildings impact maakt, is het vergroten van biodiversiteit bij bestaande gebouwen en stedelijke gebieden. Als koploper in stedelijke vergroening weet Blooming Buildings als geen ander wat beplanting kan doen bij bestaande gebouwen. Met behulp van de Biodiversity Net Gain, een in Engelang ontwikkelde meetmethode, kon Blooming Buildings de biodiverse verdiensten inzichtelijk maken.

Impact op meerdere niveaus

De toename van de biodiversiteit zal de belangrijkste pijler zijn van het CSRD-advies. Maar kwalitatieve beplanting doet meer dan alleen de biodiversiteit een boost geven. Van der Knoop: “Door versteende gebieden te vergroenen, help je ook hittestress te verminderen en waterschade te voorkomen. Je maakt de lucht gezonder, zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen ontspannen en helpt de sociale cohesie te verstevigen. Door al deze positieve effecten van kwalitatieve beplanting, zorg je er zelfs voor dat het financieel rendement van je assets omhoog gaat. De natuur is een gift that keeps on giving. Wij zeggen: maak daar gebruik van. Het ligt voor het oprapen.”

Over Blooming Buildings

Blooming Buildings is een innovatief Nederlands bedrijf dat zich richt op het vergroenen van gebouwen en stedelijke ruimtes, zowel binnen als buiten. Met een focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie en het verbeteren van leefbaarheid, biedt Blooming Buildings maatwerkoplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd economische en sociale waarde toevoegen. Hun diensten omvatten het volledige proces van advies en ontwerp tot aanleg en onderhoud, waarbij esthetiek en duurzaamheid hand in hand gaan. Het bedrijf is in de operatie over de hele breedte zo duurzaam mogelijk – van turfvrije grond tot vervoer.”

Als trotse B Corp sinds november 2024, ondersteunt Blooming Buildings organisaties bij het behalen van ESG-doelstellingen door natuurlijke, biodiverse beplanting te integreren. Het resultaat? Betere luchtkwaliteit, lagere energiekosten, een verhoogde productiviteit en een gelukkiger gemeenschap. Blooming Buildings maakt stedelijke natuur werkelijkheid en bewijst dat groen niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor mensen en bedrijven. Achmea, Carré en beleggers Jamestown en MEAG behoren tot hun klantenbestand.