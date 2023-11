Bikeflip is door collega-retailers en vakgenoten gekozen tot winnaar van de VEDIS New Retail Champion 2023. De prijs werd voor de negende keer toegekend aan de new retailer die het meest uitspringt op creativiteit en innovatie, die relevant is en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. BIKEFLIP geeft fietsen een tweede leven! VEDIS stimuleert, inspireert en verbindt met deze prijs startende innovatieve ondernemers en concepten. VEDIS is een vereniging met meer dan 250 retailers.

De vakjury van VEDIS, heeft uit een longlist van maar liefst 40 retailers drie genomineerden gekozen. Tijdens RENEW RETAIL, het lustrum evenement van VEDIS is de prijs uitgereikt aan de winnaar. De aanwezigen van het retail event: RENEW RETAIL mochten de winnaar te kiezen, nadat ze van alle drie een video en een podiumpresentatie mochten aanschouwen. Bikeflip sluit aan in een rij met voorgangers als HelloFresh, Crisp en MR MARVIS.

BIKEFLIP is echt een concept dat past in deze tijd van milieustress en honger naar duurzame oplossingen. Het is opgericht door Casparis Beyer en Paul Remie en is een duurzaam abonnement op een circulaire kinderfiets met omruil en reparatiegarantie aan huis. Het is ontstaan tijdens een project op Universiteit van Utrecht, waarbij zij zagen dat er meerdere fietsabonnementen waren, maar nog geen voor kinderfietsen. Terwijl: “Kinderen groeien en fietsen niet.” Ook zijn er bijna 4 miljoen fietsen ongebruikt in opslagen, in schuurtjes en op gemeentewerven. En er worden 1 miljoen nieuwe fietsen verkocht. BIKEFLIP wilde dit aanpakken en kwam erachter dat ieder kind ongeveer een jaar deed met een fiets, voor deze er alweer was uitgegroeid. Vandaar de circulaire kinderfiets. Duurzame fietsen met gemak en ontzorging. Dat wil zeggen BIKEFLIP zamelt op verschillende wijze, bij verschillende partijen kinderfietsen in alle maten in. Fietsen die anders tot de schoothoop zouden zijn veroordeeld worden nu gerecycled en geupcycled. Opgeknapt brengt BIKEFLIP ze naar de gebruikertjes. Eerst lokaal, dan landelijk en dan de wereld. Drive en ambitie genoeg! Blije kinderen, blije ouders en een blije planeet!

BIKEFLIP past dan ook in de rij van eerdere succesvolle winnaars van de NEW RETAIL CHAMPIONS award, van het 60 jaar jonge VEDIS, als Mr Marvis, Crisp en World of NIX. Het was geen makkelijke opdracht om te komen tot een lijst met slechts drie genomineerden, vertelt Jan-Derek Groenendaal, voorzitter VEDIS: ‘Er waren heel veel mooie nieuwe concepten die allemaal voldeden aan onze criteria creativiteit, innovatie, relevantie en duurzaamheid. Het was een very close call. BIKEFLIP blinkt uit door hun positieve benadering en voelbare lef en passie. We feliciteren BIKEFLIP dan ook van harte met deze prijs.’

In de vakjury zaten verder Olaf Zwijnenburg, Retail Expert Rabobank; Corinne Duchenne-Reijnierse, Managing Director Praxis; Leon Berger, Principal Consultant Capgemini; Michel van Tongeren, Oprichter, Eigenaar SVT en de winnaar van vorig jaar Frederike de Groot, Eigenaar world of NIX.