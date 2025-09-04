68% van de bedrijven in Nederland vindt duurzaamheidsrapportage belangrijk. 22% van de bedrijven rapporteert inmiddels al vrijwillig over hun impact op mens, milieu en bestuur, terwijl 27% overweegt om daarmee te beginnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Visma onder 313 administratieve en inkoopverantwoordelijken in Nederland.

Verplichte rapportage voor veel bedrijven voorlopig van de baan

Met het Omnibus-voorstel pleitte de Europese Commissie eerder dit jaar voor een vereenvoudiging van de huidige duurzaamheidswetgeving, waaronder de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Inmiddels is de ‘stop-the-clock’ directive als onderdeel van dit voorstel aangenomen, waardoor voor veel Nederlandse bedrijven de verplichting voorlopig vervalt om te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact.

VMSE-standaard voor vrijwillige rapportage nog relatief onbekend onder bedrijven

De VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) is ontwikkeld door EFRAG, een adviesorgaan dat de Europese Commissie ondersteunt bij het ontwikkelen van standaarden voor financiële en niet-financiële verslaglegging, waaronder duurzaamheidsrapportage. De VSME biedt niet-beursgenoteerde bedrijven en het MKB een vereenvoudigde manier om duurzaamheidsinformatie te rapporteren, zonder te hoeven voldoen aan de volledige CSRD-verplichtingen.

Het onderzoek laat zien dat veel bedrijven in Nederland hun duurzaamheidsambities niet laten varen. Desondanks is de VSME-standaard voor vrijwillige rapportage nog relatief onbekend: slechts 42% van de respondenten heeft er al van gehoord. Op dit moment maakt 8% van de ondervraagde bedrijven in Nederland gebruik van de VSME-standaard, terwijl 14% op een andere manier vrijwillig rapporteert. 27% overweegt vrijwillige rapportage in de toekomst, 32% doet dat (vooralsnog) niet en 19% weet het nog niet.

Transparantie en stakeholderrelaties belangrijke drijfveren

De belangrijkste motivatie voor vrijwillige rapportage is het verbeteren van transparantie en geloofwaardigheid (46%). Andere vaak genoemde redenen zijn het versterken van de relatie met stakeholders zoals klanten en investeerders (34%) en het vermijden van de hoge kosten van een volledige CSRD-implementatie (30%). Ook het verlagen van administratieve lasten ten opzichte van een volledige CSRD-rapportage (24%) en een gebrek aan middelen of expertise (23%) spelen een rol.

Bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning

Een succesvolle invoering van vrijwillige duurzaamheidsrapportage vraagt om ondersteuning. Zo geeft 42% van de respondenten aan behoefte te hebben aan rapportagesoftware en noemt een even grote groep dat het behoefte heeft aan financiële ondersteuning. Externe consultancy (38%) en training of capaciteitsopbouw (32%) worden eveneens vaak genoemd. Slechts 4% van de bedrijven zegt geen extra hulp nodig te hebben.

“We zien dat bedrijven wel wíllen rapporteren, maar zoeken naar eenvoud en duidelijkheid”, zegt Joris Joppe, Managing Director van Visma-bedrijf Visionplanner en woordvoerder accountancy binnen Visma. “Voor veel organisaties is de CSRD te complex of kostbaar. Vrijwillige standaarden zoals VSME bieden dan uitkomst. Wanneer zo’n standaard als een serieus alternatief wordt gezien, kan software een belangrijke rol gaan spelen bij de implementatie en daadwerkelijke rapportage. Dat zal de adoptie van duurzaamheidsrapportage in Nederland een stevige impuls geven.”