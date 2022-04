Vandaag, op Earth Day, onthult het eerste digitale platform voor het online planten van bomen wereldwijd, Treedom, dat we in Europa nog steeds niet daad bij woord voegen als het gaat om de voortdurende strijd tegen klimaatverandering. Uit onderzoek* van Treedom blijkt dat 69 procent van de Nederlanders meer, tot veel meer willen doen in de strijd tegen klimaatverandering.

Earth Day en World Environment Day geeft Treedom de mogelijkheid extra aandacht te vragen voor de belangrijkste milieu-uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben. 37 procent van de Nederlanders geeft namelijk aan meer actie te ondernemen voor het klimaat tijdens deze dagen. Dit verschilt echter sterk tussen generaties. Generatie Z (54%) en Millenials (52%) geven aan zich meer in te willen zetten voor het milieu tijdens Earth Day en World Environment Day ten opzichte van Babyboomers (15%) en Generatie X (26%).

Ecologische voetafdruk verkleinen

Uit het onderzoek van Treedom blijkt dat meer dan driekwart (78%) zich zorgen maakt over de toekomst van onze planeet. Eenzelfde aantal is het er ook mee eens dat ze meer kunnen doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar niet iedereen wil bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.

Een op de vier Nederlanders vindt dat ze al genoeg doen om klimaatverandering tegen te gaan. In Europa is dit percentage iets lager, namelijk 17 procent. Vooral Italianen (82%) en Spanjaarden (79%) willen meer weten over hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen kleinen. In Nederland wil 60 procent hier meer van weten. Van de Britten wil 58 procent meer weten over hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen, dit is het laagste percentage in Europa. Maar wat moedigt mensen aan om hun steentje bij te dragen aan een beter milieu?

Bij het kiezen van milieuvriendelijke winkels en producten geeft 46 procent van de Nederlanders aan dat prijs een doorslaggevende factor is. Dit laat zien dat veel mensen milieuvriendelijke keuzes willen maken maar dit niet ten koste mag gaan van hun portemonnee. Voor 18 procent van de Nederlanders is het vooral belangrijk dat ze resultaat zien nadat zij een milieuvriendelijke keuze hebben gemaakt. Deze groep heeft behoefte aan tastbaarheid om gemotiveerd te blijven, maar voor klimaatverandering is dit moeilijk te realiseren. Tastbaarheid komt namelijk in de vorm van minder extreme weersveranderingen of minder plasticsoep in de oceanen. Het uitblijven van directe resultaten kan zo een belemmering vormen voor breed gedragen actie tegen klimaatverandering.

Bijdragen aan een betere wereld

De helft van de Nederlanders (50%) die actie onderneemt tegen klimaatverandering doet dit vooral om toekomstige generaties te beschermen. Een grote groep (35%) onderneemt actie omdat ze dit ‘het juiste vinden om te doen’, wat impliceert dat mensen voor een betere toekomst willen zorgen en druk voelen vanuit de samenleving en mensen in hun omgeving om hieraan bij te dragen.

Het is duidelijk dat het verspreiden van meer kennis essentieel is, slechts 15 procent van de Nederlanders gelooft dat het planten van bomen een significante impact heeft op het milieu. Terwijl het groeien van bomen een positief langetermijneffect heeft op het verminderen van wereldwijde CO2-niveaus. Ook hebben bomen een positieve impact op lokale gemeenschappen door het stimuleren van handel, voedselzekerheid en het bieden van waardevolle kennis en loopbaanontwikkeling.

Frederico Garcea, CEO en oprichter van Treedom: “Uit ons onderzoek is gebleken dat consumenten een gemakkelijke en goedkope oplossing voor duurzaamheid willen, maar nog niet volledig begrijpen hoe groot de impact is van het planten van bomen. Wij doen ons werk met veel passie en een groot onderdeel ervan is communiceren over wat er komt kijken bij het planten van bomen en welke positieve impact dit heeft op de planeet en lokale gemeenschappen. Op het gebied van klimaatactie kan altijd meer worden gedaan, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat je je levensstijl drastisch moet veranderen of moet investeren in zonne-energie. Sommige van de grootste veranderingen kunnen snel en makkelijk worden gedaan, met een druk op de knop. Dat is waar Treedom voor staat.”

“We grow Trees”-campagne

Treedom streeft ernaar om tussen Earth Day en World Environment Day 20.000 bomen te planten. Met de “We grow Trees”-campagne wijst Treedom op het belang van investeren in ons het milieu en de essentiële rol van bomen. Het doel van de campagne is om te laten zien dat bomen niet alleen worden geplant, maar ook moeten groeien en verzorgd worden om het beste resultaat te bereiken voor mens en planeet. Voor elke verkochte boom tijdens de campagne plant Treedom een extra boom.

*De enquête is uitgevoerd door Opinium, met 7,000 respondenten verspreid over de UK, Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Nederland.