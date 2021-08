Bierbrouwerij de Koningshoeven lanceert eerste alcoholvrije trappistenbier van duurzame grondstoffen en energiebronnen

Bierbrouwerij de Koningshoeven brengt als eerste in de wereld een volledig alcoholvrij trappistenbier op de markt: La Trappe Nillis (0,0%). Het bier is het resultaat van een uniek samenspel tussen traditie en innovatie. Het is gebrouwen volgens authentieke receptuur, met gebruikmaking van duurzame grondstoffen en energiebronnen. Een deel van de opbrengst gaat naar projecten die de broeders van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Oeganda ontplooien.

Met de stijgende vraag naar alcoholvrij bier ontwikkelde Bierbrouwerij de Koningshoeven met La Trappe Nillis een uniek antwoord: een volledig alcoholvrij trappistenbier dat geen concessies doet aan de kenmerkende kwaliteit van La Trappe. Daarnaast bestaat Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven 140 jaar, waarmee de introductie van dit bier een gouden randje geeft aan de lange historie.

Aangenaam bitter met karamelzoete afdronk

La Trappe Nillis is donker, amberkleurig met een gebroken witte schuimkraag. Het toegankelijke alcoholvrije trappistenbier heeft een aangename bitterheid en een ronde moutige, karamelzoete afdronk. De geur van mout en karamel vloeit samen met de frisse en fruitige aroma’s die de gist en hop voortbrengen.

De symboliek van de naam Nillis

De naam ‘Nillis’ is afgeleid van het Latijnse Nihil (niets) en Nullus (geen enkel). Daarmee doet La Trappe Nillis ook in naam recht aan wat het is: 0,0% alcohol en traditioneel 100% La Trappe. Maar er is nog een betekenis die van ‘Nillis’ een passende naam maakt. “Het is een verbastering van Nilus, dat verwijst naar de rivier de Nijl”, vertelt broeder Isaac, de prior van Abdij O.L.V. van Koningshoeven. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het alcoholvrije bier. “De Nijl ontspringt in Oeganda, waar wij als trappistengemeenschap een dochterhuis hebben, Our Lady of Victoria. De naam van dit nieuwe bier symboliseert daarmee ook onze verbondenheid met dat land.”

0,0% alcohol, 100% traditie

Ter ere van het 140-jarig bestaan van de abdij, is op het etiket een QR-code te scannen die leidt naar een historische tijdlijn waarbij de rijkdom van de geschiedenis van het bierbrouwen en de gemeenschap van Abdij O.L.V. van Koningshoeven ervaren kan worden. Men kan ook rechtstreeks gaan naar: 140.latrappe.nl

‘La Trappe Nillis helpt toekomstkansen vergroten’

De broeders hebben in Oeganda niet alleen een dochterhuis, ze ontwikkelen er ook diverse duurzame bouwprojecten om de gezondheidzorg en het onderwijs een steuntje in de rug te geven. Zo lieten ze in de plaats Ssanje een buitenpost van het Kyotera Hospital realiseren en vernieuwden ze twee lagere scholen. Meest recente project: de bouw van een gloednieuwe secondary school. Broeder Isaac: “De opbrengsten van La Trappe Nillis willen we vooral besteden aan de afdeling Landbouw & Veeteelt van de secondary school. Deze afdeling biedt kinderen straks, compleet met praktijkveld en vee, de gelegenheid hun eerste stappen te zetten in de agrarische sector. Hoe ze daar hun toekomst van maken en hoe ze daarmee kunnen bijdragen aan de lokale economie. Belangrijk in een land waar de kansen niet voor het oprapen liggen.”

Verkrijgbaar vanaf 21 augustus

La Trappe Nillis is vanaf vandaag, zaterdag 21 augustus 2021, verkrijgbaar in flessen van 33cl. Deze zijn exclusief te proeven in het Proeflokaal van Bierbrouwerij de Koningshoeven en te koop in de Kloosterwinkel van de abdij of online via www.kloosterwinkelonline.nl