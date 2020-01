Bidfood onderzoekt duurzaam transport en leverde bestelling Pulitzer over water

Op 7 januari ontving hotel Pulitzer in Amsterdam een bestelling eten en drinken. Groothandel Bidfood leverde zoals gebruikelijk, maar bracht de ongekoelde producten dit keer niet met een vrachtwagen. In plaats daarvan werd dit deel van de levering per boot en via de gracht naar het hotel aan de kade gebracht. Het ging om een pilot waarmee Bidfood onderzoekt of leveren over het water de toekomst heeft.

‘s Ochtends vroeg reed een elektrische vrachtwagen vanaf de Bidfood vestiging op het Amsterdamse Food Center naar de kade. Daar werd de bestelling voor hotel Pulitzer overgeheveld naar een – eveneens elektrische – boot van Zoev City: een van de partners waarmee Bidfood vooruitstrevende logistieke oplossingen onderzoekt. “Gemeenten stellen steeds strengere milieueisen aan (vracht)verkeer in de binnensteden”, zegt Hessel de Keijzer, vestigingsmanager van Bidfood Amsterdam en Hoofddorp. “Daarnaast hebben wij eigen milieudoelstellingen die we binnen vijf jaar willen realiseren. Dat betekent dat we actief op zoek zijn naar duurzame logistieke oplossingen.”

Minder wagens in de binnenstad

Veel horecabedrijven waaraan Bidfood in Amsterdam levert, bevinden zich in het centrum van de stad. De verkeersdrukte is er groot en bruggen en kades lijden onder het gewicht van al het verkeer. “Door ongekoelde producten met een boot te vervoeren, blijft ruimte over in de vrachtwagens. We kunnen daardoor met minder wagens de weg op”, zegt de Keijzer. De boot is bij uitstek geschikt om goederen de stad in te brengen, zonder het wegennet te belasten. Bart Verwijen van watertransportbedrijf Zoev City vertelt: “Vervoer over water was vroeger heel gewoon en nu weer met een opmars bezig. Met de boot kun je grote volumes aanvoeren tot ver in de binnenstad. Deze pilot laat zien dat het werkt.”

Van boot tot bakfiets

Ook voor locaties die niet aan de kade gevestigd zijn, is een oplossing. De boot die de bestelling voor hotel Pulitzer vervoerde, bracht nog een order aan wal. Deze werd door bezorgnetwerk Tring Tring met een elektrische bakfiets naar de achterwal vervoerd, naar koffiebar Brandstof. Daar zijn ze blij met het initiatief. Medewerker Carien vertelt: “We geven om het milieu en willen graag dat onze bestelling duurzaam vervoerd wordt. Daarnaast is het fijn voor het straatbeeld als er geen grote vrachtwagen voor de zaak stopt, maar een veel kleinere bakfiets.” Ook hotel Pulitzer is tevreden met deze eerste levering via de gracht. “We doen graag mee aan initiatieven die de stad een stukje schoner maken”, zegt Tom van Cleef, financemanager van het hotel. “De stad wordt steeds voller en je ziet de kades verzwakken. We vinden het dan ook heel waardevol om met leverancier Bidfood te onderzoeken hoe het beter kan. Daar vaart de toekomst van de stad wel bij.”