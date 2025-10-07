Bidfood en Van Gelder slaan de handen ineen met Boeren Natuurlijk, een initiatief van MVO Nederland. Boeren Natuurlijk is een initiatief van MVO Nederland: een collectief van boeren, inkopers, ondernemers, experts, banken en andere partijen dat bouwt aan een markt voor natuurlijk boeren en helpt boeren om die stap te zetten.

Met deze samenwerking wordt het assortiment van beide partijen uitgebreid met regeneratieve producten. “Zo helpen we klanten vooruit en zetten we onze duurzaamheidsstrategie om in actie,“ aldus Wim van der Aar, Senior Inkoper versproducten van Bidfood Nederland.

Samenwerken in de keten

Regeneratieve landbouw draait om samenwerking: van boer tot afnemer. Hierbij ploegen boeren minder, gebruiken ze groenbemesters, zetten ze dieren in waar dat kan en maken ze geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Met als resultaat: een bodem die water en CO₂ beter vasthoudt en gezonde, sterke oogsten oplevert. “Met deze samenwerking laten we zien dat we samen met partners en boeren echt stappen kunnen maken,” aldus Hans van der Wegen, Key Accountmanager van Van Gelder groente & fruit.

Zekerheid over echt regeneratief

Regeneratief boeren kent nu nog veel interpretaties, omdat een officieel keurmerk ontbreekt. Met Boeren Natuurlijk zorgt MVO Nederland hierbij voor duidelijkheid. Een onafhankelijke expertcommissie toetst alle telers, zodat klanten zeker weten dat ze kiezen voor boeren die echt regeneratief werken. MVO Nederland staat hierbij garant voor het nakomen van de voorwaarden.

Een collectief dat boeren helpt

Boeren Natuurlijk maakt omschakelen naar duurzame landbouw haalbaar en betaalbaar. Door kennis te delen en ketenpartners te verbinden, krijgen boeren de zekerheid die nodig is om te (blijven) investeren in deze vorm van landbouw, aldus MVO Nederland.

Volgende stappen

De eerste producten zijn vanaf nu beschikbaar voor klanten van Bidfood. Dit is pas het begin: het assortiment wordt in de toekomst verder uitgebreid, zodat klanten steeds meer mogelijkheden krijgen om hun eigen duurzaamheidsdoelen te behalen met producten die aantoonbaar bijdragen aan een gezonde bodem en toekomstbestendige keten.