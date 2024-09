De dynamiek van de wereldwijde markt blijft veranderen, met geopolitieke spanningen en het herontwerp van toeleveringsketens als belangrijke bijdragers. De komende 12 maanden zullen, net als de afgelopen maanden, aanzienlijke uitdagingen vormen voor CEO’s om te navigeren. Proxima’s Supply Chain Barometer 2024 ondervroeg 3.000 CEO’s uit het VK, de VS, DACH en de Benelux, wat een rijk inzicht gaf in hun beslissingen en prioriteiten voor het komende jaar. De inzichten bestrijken ook meerdere sectoren – van luchtvaart tot detailhandel tot communicatie en vele anderen.

Een overkoepelend thema is dat CEO’s meer tijd blijven besteden aan onderwerpen die verband houden met de toeleveringsketen, in sommige gevallen zelfs een extra dag per week, wat de omvang en complexiteit van de uitdagingen weerspiegelt waarmee ze worden geconfronteerd. Bovendien worden die uitdagingen versterkt in grotere organisaties. Waar complexiteit is, hebben ze meer; waar vertrouwen is, hebben ze minder.

Het rapport onderzoekt transparantie en zichtbaarheid van de toeleveringsketen en de vooruitgang die op dit gebied is geboekt na meer dan tien jaar op de agenda te hebben gestaan. De automobielsector loopt voorop in het hebben van voldoende transparantie om besluitvorming te informeren, wat de volwassenheid van de sector zou kunnen weerspiegelen. Bovendien zijn de zorgen over mensenrechtenkwesties in de toeleveringsketen toegenomen, met een gemiddelde van 70% van de CEO’s die zich zorgen maken over de sector. Hoewel het cijfer per sector verschilt, bevestigt het element ‘bezorgdheid’ dat transparantie niet gelijk staat aan verandering. Het is de actie die CEO’s ondernemen als reactie op het toekomstige landschap.

In een tijd waarin verstoring onvermijdelijk lijkt, ziet 86% van de CEO’s een veerkrachtuitdaging in hun toeleveringsketens. Het is duidelijk dat er geen wondermiddel bestaat, maar er worden meerdere strategieën ontwikkeld om toeleveringsketens te beschermen en te versterken, waaronder een toenemende trend richting nearshoring, onshoring en friendshoring.

Duurzaamheid

Vanuit een duurzaamheidsperspectief lijkt de complexiteit van het betrokken werk de belangrijkste barrière te zijn voor het voortzetten van de decarbonisatie van de toeleveringsketen. Toch is 86% van de CEO’s ervan overtuigd dat ze het talent hebben om duurzaamheid in hun toeleveringsketens te implementeren. Dit interessante inzicht geeft aan dat het hebben van het talent niet per se betekent dat je begrijpt hoe je het probleem moet aanpakken.

CEO’s maken zich steeds meer zorgen over mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens, zo blijkt uit het onderzoek. 71% van de respondenten maakt zich dit jaar zorgen over mensenrechtenschendingen, vergeleken met 66% een jaar geleden. De bezorgdheid was het grootst onder CEO’s in nutsbedrijven (78%), productie (77%), grondstoffen (75%) en detailhandel (75%). Proxima zegt dat de sectoren die zich de meeste zorgen maken “de afgelopen jaren hun deel van de publiciteit rond mensenrechten en arbeidsrechten hebben gehad”. Moderetailer Shein maakte onlangs gevallen van kinderarbeid bekend die vorig jaar bij haar leveranciers waren geconstateerd.

Als we het hot topic van AI onderzoeken, gaven bijna alle CEO’s aan dat ze AI overwegen of actief gebruiken in hun toeleveringsketens. Echter, slechts 22% verwacht dat AI het komende jaar een grote impact zal hebben. Nu de wereldwijde bedrijfsinvesteringen in AI naar verwachting in 2028 meer dan $ 630 miljard zullen bedragen, moeten bedrijven de impactkloof dichten om waar voor hun geld te garanderen.

Het laatste inzicht betreft kostenreductie, wat een prioriteit blijft voor 99% van de CEO’s. Hoewel traditionele middelen voor kostenreductie, zoals leveranciersaudits, nog steeds een go-to-aanpak zijn voor ongeveer de helft van de CEO’s, onderzoekt hetzelfde aantal nu grotere en gedurfdere initiatieven. CEO’s verruimen de grenzen van waarop bespaard kan worden, wat een nieuw perspectief biedt op de impact van goede inkoop.

Conclusie

Wat kunnen we leren van de inzichten in de Supply Chain Barometer van 2024? De uitdagingen die leveranciers stellen en aanpakken, worden nu duidelijk gezien als onderwerpen die van invloed zijn op het bedrijf, onderwerpen die een aanzienlijk deel van de aandacht van CEO’s verdienen. De antwoorden suggereren weinig magische formules of wondermiddelen. Er worden verschillende strategieën ingezet en naarmate de moeilijke operationele omgeving aanhoudt, zal er ongetwijfeld een vernieuwde en gedurfde focus zijn op operationele kosten die financiële stress zal verminderen en investeringen in oplossingen mogelijk zal maken. Voor nu zijn de ogen van de CEO’s zeer gericht op supply chains.