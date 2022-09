Van 26 september tot en met 2 oktober is de tiende editie van de jaarlijkse Bewuste Visweek: een initiatief van keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en het Aquaculture Stewardship Council (ASC) die alle Nederlanders en Belgen oproept om stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Daarbij viert MSC dit jaar haar 25-jarig bestaan. Dit jaar staat de Bewuste Visweek in het teken van de onbekende helden uit het water. Variatie is één van de oplossingen om het leven in de oceanen en de onderwaternatuur te beschermen, en overbevissing te voorkomen. Er zijn genoeg alternatieven voor de bekende vissen zoals kabeljauw en wilde zalm. Hoe meer verschillende vissoorten we eten, hoe minder druk op enkele soorten en hoe meer tijd en ruimte de vispopulaties krijgen om weer aan te groeien.

Stille held als vervanging van kabeljauw

De keurmerken verspreiden deze week in samenwerking met tientallen partners, zoals supermarkten, tussenhandel en visdetaillisten, verschillende verhalen om mensen te inspireren. De boodschap is: proef eens wat anders dan de bekende vis. Een mooi voorbeeld is de Noordzee Kabeljauw. Mede door overbevissing en de opwarming van de aarde zwemt er nauwelijks nog kabeljauw bij ons in de buurt. Een goede vervanger is bijvoorbeeld koolvis (of pollak). Veel mensen weten niet dat ze deze stille held al vaak op hun bord hebben: het is inmiddels één van de meest gegeten vissoorten vanwege de verwerking in kibbeling en vissnacks. Daarnaast zijn ook heek, leng, zeewolf of gekweekte zeebrasem duurzame soorten waarmee gevarieerd kan worden.

25 jaar MSC: de markt inzetten voor duurzame verandering

MSC werd 1996 in door het Wereld Natuur Fonds en Unilever opgericht en in 1997 een zelfstandige organisatie. In 2010 kwam daar ook ASC bij om zich specifiek te richten op kweekvis. Zo’n 20% van de wereldwijde visvangst zit inmiddels in het MSC-programma, en in de Nederlandse visserij is dat 58%. Echter wordt nog steeds een derde van alle visbestanden wereldwijd overbevist, terwijl er tegelijkertijd steeds meer voeding nodig is uit de zee voor de groeiende wereldbevolking. Hiervoor biedt kweekvis met het ASC-keurmerk dan ook een aanvulling voor de wereldwijde visconsumptie.

Erin Priddle, North Europe Regional Director MSC: “In de afgelopen 25 jaar zagen we dat het stimuleren en belonen van duurzame visserij en samenwerking tussen vissers, wetenschappers en retailers een beweging op gang brengt naar meer duurzame vis in de winkels en op ons bord. Wij zetten de markt in om duurzame verandering teweeg te brengen. Nederland is ook echt een land dat bij de koplopers van de duurzame visvangst hoort. Toch is er nog veel werk te verzetten. Om die reden vragen wij ieder jaar met de Bewuste Visweek aandacht voor het verhaal achter duurzame vis.”

Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency / MSC