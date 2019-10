Bever rolt in samenwerking met Sympany recycleprogramma uit naar alle winkels

Na een succesvolle pilot in vier winkels rolt buitenwinkel Bever zijn outdoorrecycleprogramma vandaag uit naar alle 43 filialen. En dat is goed nieuws! Want nu kan iedereen gemakkelijk zijn outdooruitrusting, van kleding en (wandel)schoenen tot slaapzakken en tenten, een tweede leven geven. Zo zorgt Sympany, partner van het recycleprogramma, dat alle herbruikbare materialen op de juiste plek terechtkomen. Zo worden bijvoorbeeld oude slaapzakken aan stichting Sheltersuit gedoneerd, die hiervan water- en winddichte jassen voor daklozen en vluchtelingen maakt. En wordt het niet-herdraagbare denim en wol dat overblijft door partner Blue LOOP gerecycled tot nieuwe kleding.

Tweede leven is gegarandeerd

Kledingmerken en retailers komen steeds vaker met een inzameloplossing. Je kunt dan je oude kleding doneren in de winkel en krijgt in ruil daarvoor vaak een korting als je er iets nieuws koopt. Wat aan de achterkant gebeurt met die ingezamelde kleding is vaak niet duidelijk. In het gunstigste geval wordt de kleding doorverkocht aan handelaren. In het ongunstige geval gaat het naar de verbrandingsoven. Het recycleprogramma van Bever en zijn partners heeft een andere doelstelling. De partners zetten samen in op maximale levensverlenging of recycling. Voor alle ingeleverde items wordt een passende oplossing gezocht. Doel hierbij is de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken en een tweede leven van de spullen te garanderen. Niet eerder is door een retailer een recycleproject opgezet waarbij de hele productieketen is betrokken.

Samen maken we het verschil

Pieter Saman, CEO Bever, licht toe hoe het recycleprogramma is ontstaan: “Natuurlijk verkopen we duurzame en verantwoorde merken en bieden we onderhouds- en reparatieservice aan, maar we zijn ons ervan bewust dat met de verkoop van onze producten de wereld niet per se een schonere plek wordt. Dit bracht ons op het idee om outdoorspullen een tweede leven te geven. Ik ben blij dat we met de hulp van onze partners NKBV, Sympany en Blue LOOP onze bijdrage aan een duurzamere wereld kunnen vergroten zodat ook volgende generaties van buiten kunnen genieten.”

Hoe het werkt

Het enige wat je hoeft te doen is de – liefst herbruikbare – spullen die je in wilt leveren in een zak te stoppen, dicht te knopen en in de speciale container in een van de 43 Beverwinkels te stoppen. Vanaf dat moment kun je al met een goed gevoel naar buiten lopen, maar je kunt er ook nog iets voor terugkrijgen! Na het inleveren van je spullen ontvang je van de kassamedewerker een houten schijfje met daarop een code. Met deze code krijg je, bij besteding van minimaal € 50,-, € 5,- korting in de winkel. De enige voorwaarde is dat de kortingsvoucher direct, tijdens hetzelfde bezoek, wordt besteed.

