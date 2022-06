Buitenwinkel Bever maakt vandaag bekend dat zij als eerste retailer in Nederland een recyclestraat hebben opgericht. In de recyclestraat worden alle kleding en producten die in de 42 Bever-winkels worden ingeleverd (in 2021 alleen was dat 7760 kg), gesorteerd, en verdeeld over 16 bestemmingen. Daardoor is een duurzaam en circulair ‘tweede leven’ gegarandeerd. Zelf een recyclestraat inrichten is volgens de retailer de enige manier om te voorkomen dat de spullen alsnog op een afvalberg midden in de woestijn verdwijnen.

Recyclestraat met 16 verschillende bestemmingen

Ieder kledingstuk of product dat bij een Bever-winkel wordt ingeleverd, wordt naar de recyclestraat naast het hoofdkantoor in Pijnacker gebracht. Hier wordt door een speciaal team van duurzaamheidsexperts ieder item beoordeeld en verdeeld over 16 verschillende bestemmingen. Is het product nog te goed om te recyclen? Dan wordt het opgenomen in de 2e Buitenkans-collectie. Slaapzakken worden gedoneerd aan Sheltersuit, goede schoenen gaan naar de medewerkers van Fun Forest of naar andere goede doelen. Producten en kleding die echt op zijn, worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier door partners als Blue Loop Originals, Fraenck en FastFeetGrinded verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Idealiter streeft Bever een circulaire en volledig gerecyclede loop na, zoals bij de reisaccessoires van de Bever Buitenmens-collectie. Veelal dichtbij huis geproduceerd.

Spullen belanden gegarandeerd niet in de fashion-woestijn

De noodzaak van een recyclestraat behoeft volgens de initiatiefnemer niet veel uitleg. De afvalberg van kleding en schoenen blijft groeien. Volgens Christian de Jong, Manager Duurzaamheid & Innovatie bij Bever, wordt dit mede veroorzaakt doordat er in de sector wel veel wordt ingezameld, maar te beperkt wordt gekeken naar hoogwaardige oplossingen. In het ergste geval belanden producten alsnog in de woestijn.

Juiste balans met de natuur

Christian de Jong: “Bij Bever streven we bij alles wat we doen naar de juiste balans met de natuur. We weten dat wij, als winkelketen, de verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen bijdrage aan een wereldwijd probleem van overproductie, overconsumptie en afvalbergen vol onnodig weggegooide producten. Daarom werken we hard aan een oplossing hiervoor. De recyclestraat is een van de vele initiatieven die we in het leven hebben geroepen. Ik hoop dat we daarmee consumenten inspireren om minder te consumeren en retailers om niet enkel de klant op te roepen kleding en materialen in te leveren, maar er ook voor te zorgen dat deze producten een duurzaam en circulair ‘tweede leven’ krijgen.”