Als start-up of scale-up ben je altijd bezig met de volgende stap. Je wil heel graag werknemers aan jouw bedrijf verbinden met de juiste kennis, hetzelfde enthousiasme en dezelfde idealen. Een carrièrebeurs biedt dan uitkomst, maar kan ook prijzig zijn als je net gestart bent. Daarom bieden SustainableMotion en Circl nu een aantal kosteloze plekken aan op één van de duurzame carrièrebeurzen.

SustainableMotion organiseert al 11 jaar het landelijke Sustainability Career Event voor studenten & starters en eind mei zal de eerste landelijke Sustainable Switch beurs voor professionals met werkervaring plaatsvinden. Duurzaamheid is tegenwoordig in alle werkvelden en organisaties relevant, dus is het aanbod ook erg divers. Deze duurzame carrièrebeurzen zetten zich dan ook elk jaar in om het aanbod van werkgevers op de beurs zo divers mogelijk te houden. De zichtbaarheid van startups is dan ook een belangrijke toevoeging. Echter is een beurs voor startups vaak nog niet rendabel, terwijl deze in een opstartfase wel een uitkomst kan bieden. Om startups hierbij te helpen én om het aanbod nog diverser te maken voor de bezoekers bieden SustainableMotion & Circl vijf plekken per beurs. Deze plekken zijn bestemd voor partijen die niet de financiële middelen hebben om zelf op een beurs te staan, maar wel interessante vacatures hebben.

Ben jij zo’n ondernemer? Meld je dan hieronder aan. Aanmelden kan tot 3 maart. Let op! Er zijn slechts 5 plekken beschikbaar per beurs! Je komt in aanmerking voor een plek als je aan de voorwaarden voldoet.

➡ Aanmelden voor Sustainability Career Event of Sustainable Switch

Deze plek op de beurs houdt in: een statafel en de mogelijkheid om je eigen promotiemateriaal mee te nemen. Daarnaast word je ook meegenomen in de landelijke communicatie!

12 mei – Op het Sustainability Career Event ontmoet je studenten & starters.

26 mei – Op Sustainable Switch ontmoet je professionals met werkervaring.

Geen startup, maar wil je toch als werkgever op één van deze beurzen staan? Dat kan, geef je op via de websites van www.sustainabilitycareerevent.nl of www.sustainableswitch.nl