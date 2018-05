Better Places eerste Nederlandse reisorganisatie met internationaal B Corp-certificaat

Als eerste Nederlandse reisorganisatie ontving Better Places deze maand het B Corp-certificaat. Met dit keurmerk sluit Better Places zich aan bij de internationale beweging van duurzame bedrijven. Better Places laat zien dat succesvol ondernemen en een positieve bijdrage leveren aan de wereld prima samengaan.

Positieve impact

B Corp is een internationaal netwerk van Benefit Corporations, een wereldwijde community van succesvolle commerciële bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. De Amerikaanse organisatie B Lab reikt het certificaat uit aan bedrijven met positieve sociale en ecologische impact, die verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn én bijdragen aan de economie van de toekomst. Better Places is de eerste reisorganisatie in Nederland die deze certificering is toegekend.

Koploper in de reiswereld

Saskia Griep, oprichter en directeur van Better Places: “We zijn ontzettend trots op onze B Corp-certificering. Met Better Places willen wij voorloper zijn op het gebied van duurzaam ondernemen in de reisbranche. We zijn ervan overtuigd dat we door onze manier van werken een positieve impact hebben op zowel reizigers, leveranciers, werknemers en het milieu. Door de B Corp-certificering worden duurzaamheid en transparantie verankerd in onze bedrijfsvoering, en kunnen we onze ambitie voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord aantonen en een voorbeeld zijn voor anderen.”

Better places for people to live in and better places for people to visit

Better Places is een social enterprise en zet zich sinds de oprichting in 2014 in voor een meer duurzame reiswereld. De reisorganisatie compenseert de CO2-uitstoot van al haar reizigers: zowel van de vlucht als het landarrangement. Daarnaast voert Better Places een actief beleid om plastic afval tegen te gaan.

Maar duurzaam reizen is meer dan rekening houden met het milieu. Het gaat ook over de mensen, cultuur en economie van de plek die je bezoekt. Bij Better Places regel je je reis rechtstreeks bij een reisexpert die er woont. Saskia Griep: “We willen dat toerisme iets toevoegt, voor onze reizigers én voor lokale mensen. Voor onze reiziger omdat de reis een onvergetelijke ervaring is, en voor de mensen ter plaatse dat het bezoek hen een eerlijk inkomen oplevert. Better Places doneert jaarlijks 10 procent van haar winst aan positieve initiatieven wereldwijd.

Over B Corp

B Corp staat voor Benefit Corporation. Deze Amerikaanse organisatie certificeert sinds 2006 wereldwijd bedrijven die naast succesvol zijn in het maken van winst, ook succesvol zijn in het verwezenlijken van sociale en duurzame doelstellingen. Om B Corp te kunnen worden moeten bedrijven een strenge assessment doorlopen. Inmiddels dragen meer dan 2.000 bedrijven in ruim 50 landen het certificaat, waaronder Ben & Jerry’s en Patagonia. Bekende B corps In Nederland zijn Dopper en Tony Chocolonely.