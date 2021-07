Best Star Meat kiest ForFarmers als ketenpartner

Op 1 oktober 2020 ging het nieuwe ketenconcept Varken Op z’n Best van start. Van Loon Group nam het initiatief voor dit innovatieve ketenconcept. Varken Op z’n Best heeft als doel de kwaliteit van het varkensvlees te verhogen en de keten transparant, duurzaam en stuurbaar te maken. ForFarmers is verheugd en trots dat zij vanaf nu ook partner is van het ketenconcept.

Varkenshouders die deelnemen aan Varken Op z’n Best werken met vaste genetica, voerplannen en hygiënemanagement. Relevante data zijn inzichtelijk voor zowel de varkenshouder als ketenpartners. Inmiddels zijn er 114 varkenshouders aangesloten bij het ketenconcept.