De industrie in Nederland heeft door schadelijke uitstoot grote impact op de gezondheid en leefomgeving van mensen. Omwonenden en werknemers hebben ernstige gezondheidsklachten en hogere zorgkosten én de uitstoot veroorzaakt schade aan de natuur. Morgen doen omwonenden, gezondheids- en maatschappelijke organisaties, van Gezondheid op 1 en Natuur & Milieu tot KWF Kankerbestrijding en Longfonds, een gezamenlijke oproep aan de politiek om dit probleem aan te pakken: ‘Mensen hebben ernstige last van de industrie. De overheid móet actie ondernemen om ons en onze natuur beschermen.’ De groep biedt de oproep met een lijst maatregelen aan Tweede Kamerleden aan op dinsdag 9 december.

Omwonenden met ernstige zorgen

Pieter Kwaadgras is een van de Nederlanders die in de buurt van schadelijke industrie woont en de politiek oproept tot actie: “In de wijk hebben wij periodiek last van stank, lawaaiklachten, onzekerheid en gebrek aan informatie over het doorsijpelen van PFAS vanuit het fabrieksterrein naar de omgeving. Voor mijzelf ben ik niet zo bang, maar het gaat wel om de volgende generaties. Het gaat over mijn kinderen, over jullie kinderen. Ik denk dat het nog steeds een ernstig onderschat probleem is. Het zou al een wereld van verschil maken als het toezicht zou verbeteren en milieuregels strenger gehandhaafd worden. Het is nu tijd voor actie.”

Miljardenschade

De ondertekenaars vragen met de oproep vandaag aan de politiek aandacht voor het recht op schone lucht, schoon water en een gezonde bodem. Het huidige systeem van vergunningen en handhaving schiet tekort. Normen sluiten niet aan bij de nieuwste inzichten, toezicht is te beperkt en metingen zijn vaak afhankelijk van de industrie zelf. De maatschappelijke schade loopt in de miljarden, blijkt uit onder meer onderzoek van Natuur & Milieu zelf, terwijl de veroorzakers die rekening niet betalen. Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu: “Door een gebrek aan goede regels blijven er veel schadelijke stoffen in onze lucht en bodem geloosd worden. We kunnen niet langer accepteren dat Nederlanders en onze natuur last hebben van vervuiling die te voorkomen is. De formerende partijen hebben nu de kans om gezondheid écht centraal te zetten.” Antoinette Verbrugge van Gezondheid op 1: “Omwonenden wachten al jaren op bescherming. Wij hebben een eenvoudig en duidelijk uitgangspunt: gif hoort niet in onze leefomgeving.”

Voorkomen beter dan genezen

Om Nederlanders echt te beschermen moet vervuiling bij de bron worden aangepakt. Heldere regels en ambitieuze normen zorgen bovendien voor innovatie en moderne, schone productie. Dat is goed voor onze gezondheid én voor een toekomstbestendige economie. Natuur & Milieu en partners roepen de formerende partijen op om gezondheid en leefomgeving een centrale plaats te geven in het nieuwe regeerakkoord. Concreet vragen de omwonenden en organisaties om:

Sterker toezicht en handhaving: structureel 100 miljoen euro extra voor omgevingsdiensten, zodat regels worden nageleefd en omwonenden beschermd worden. Betere en onafhankelijke metingen: real-time, fijnmazig en aangevuld met biomonitoring om de echte impact op mens en dier te kunnen beoordelen. Aangescherpte emissienormen: gebaseerd op de nieuwste wetenschap en WHO-adviezen, zodat iedereen in Nederland kan rekenen op een gezonde leefomgeving. Bescherming tegen giftige stoffen zoals PFAS: werk aan een Europees verbod én neem in Nederland direct maatregelen voor risicosectoren. Een volwaardige plek voor milieu binnen de overheid: een zelfstandig (deel)ministerie dat gezondheid en leefomgeving stevig verankert in beleid en besluitvorming.

Minitentoonstelling

Op 9 december is rondom de overhandiging van de oproep ook een minitentoonstelling met levensgrote portretfoto’s van omwonenden van industrie te zien in en voor de Tweede Kamer. De tentoonstelling laat zien wat vervuiling in het leven van mensen doet.