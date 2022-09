Berkvens Deursystemen introduceert de allereerste circulaire binnendeur uit de Berkvens Zero collectie. De innovatie werd ontwikkeld in samenwerking met Niaga® (onderdeel van Covestro). Het circulaire deurpaneel is dankzij een gepatenteerde omkeerbare, ‘click-unclick’ verbindingstechniek van Niaga® ‘designed to use again’. Hiermee wordt het mogelijk deuren volledig uit elkaar te halen en daarmee de waardevolle grondstoffen te hergebruiken. Maar het blijft niet enkel bij de duurzame voordelen. De innovatie biedt esthetische kansen en kan daarnaast ook de levensduur van binnendeuren aanzienlijk verlengen.

Berkvens en Niaga® vonden elkaar tijdens de Circo Circular Design Challenge 2021 (initiatief van branchevereniging CBM). Pepijn Kokke, commercieel directeur bij Berkvens: “We presenteerden destijds twee ideeën om de levensduur van deuren te verlengen: een take-back systeem voor oude deuren. En een idee waarbij de deur in delen helemaal uit elkaar te halen is en waarvan zoveel mogelijk onderdelen herbruikbaar zijn.” Dat laatste sloot naadloos aan op de kennis en technologie van Niaga®. Henk-Jan Udding, innovatie directeur bij Niaga®: “We zochten tijdens de challenge naar partners voor ons nieuwe meubelpaneel. Niet alleen partners die het product konden gebruiken, maar vooral ook naar organisaties die qua bedrijfsvoering en overtuiging richting een circulaire economie willen bewegen.”

Omkeerbare verbindingen dankzij ‘click-unclick’ verbindingstechniek

Berkvens en Niaga® vonden elkaar op alle facetten. In nog geen jaar tijd werd een volledig circulair deurpaneel ontwikkeld. De crux van dit product? “Niaga® ontwikkelde een lijmsysteem dat niet alleen kan verlijmen maar wat ook eenvoudig weer is los te maken. We noemen dat ook wel debonding on demand”, legt Kokke uit. Udding vult aan: “Eigenlijk is het een soort kliksysteem dat we bijvoorbeeld al toepasten op matrassen.”

Dankzij deze verbinding kan de deur in laagjes uit elkaar worden gehaald. De recyclebare onderdelen kunnen zo worden hergebruikt. Daarnaast kan de gehele dekplaat worden verwijderd en vervangen door een andere. De kern van de deur kan daarbij intact blijven. “Dat biedt prachtige kansen,” aldus Kokke. “Het verlengt in de eerste plaats de levensduur van een deur. Maar aan het einde van de levenscyclus is de deur ook volledig demontabel en kunnen we alle materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Dat geldt nu voor het overgrote deel, maar nog niet voor alle materialen. We zoeken als organisatie continu hoe we onze retourstromen in herbruikbaarheid verder kunnen optimaliseren.”

Eigen productpaspoort

Nieuw is dat ieder type deur bovendien is voorzien van een eigen productpaspoort. Daarin staat een overzicht van de materialen waaruit de deur bestaat. Dat maakt het ook weer eenvoudiger om de (hergebruik)waarde van een deur te bepalen. Udding: “Het paspoort geeft inzicht in de eigenschappen van de materialen en het brengt alle leveranciers van de afzonderlijke onderdelen van het deurpaneel in kaart. Door middel van een ‘tag’ op de deur in de vorm van een QR-code aan de sluitzijde, kom je uit bij deze informatie. Ook vind je hier informatie over hoe je de deur kunt retourneren, zodat de materialen daadwerkelijk belanden waar ze weer kunnen worden hergebruikt.”

Naar een nieuw circulair businessmodel

De introductie van het circulaire deurpaneel is eigenlijk ook een oproep aan de markt: de techniek is er, het product is er. De volgende stap is het verder ontwikkelen van de infrastructuur en een business modellen die circulariteit ondersteunen in de gehele keten. Kokke: “We willen heel graag met marktpartijen om tafel om te kijken wat we nog missen. Waar is de markt enthousiast over? Hoe kunnen we een samen een circulair businessmodel ontwikkelen waarin total cost of ownership (TCO) centraal staat? Welke kansen biedt dat voor de eindgebruikers? Hoe borgen we dat niet alleen de laagste prijs het uitgangspunt blijft? Hoe kunnen we onze retourstromen aan grondstoffen verder optimaliseren voor hergebruik? Deze en andere vragen gaan we samen onder de loep nemen. We beseffen dat dit pas een eerste ‘kleine’ stap is, maar wel een hele belangrijke.”

“Deze nieuwe techniek legt de basis voor hergebruik. Dit heeft grote gevolgen voor ons als organisatie, onze waardeketen en verdienmodellen. Juist daarom doen we de oproep aan de markt om met ons verder te denken, te ontwikkelen en te optimaliseren. Alleen vanuit ketensamenwerking kunnen we samen versnellen rondom circulariteit.”

Start van partnership

De samenwerking met Niaga® stopt overigens niet bij het ontwikkelen van deze deur. Udding: “Wat ons betreft is het de start van een partnership die aansluit bij de strategie van zowel Berkvens als Niaga®. Het doel is om partners in de keten enthousiast te maken voor en deelgenoot te maken van het nieuwe circulaire businessmodel. Om materialen weer terug te nemen en nieuwe toepassingen te zoeken. Zoals Pepijn al aangeeft: de techniek is er. Het prachtige product ook. Het is nu aan de markt om gebruik te gaan maken van die kansen en echte stappen te zetten naar 100% circulair.”