Berkvens Deursystemen introduceert als eerste Nederlandse fabrikant binnendeuren met een gecertificeerd biobased aandeel. Daarmee zet het familiebedrijf uit Someren een volgende stap als duurzame partner in de bouwkolom. De hernieuwbaarheidscertificering volgens BRL7010 vormt een waardevolle aanvulling op het KOMO-kwaliteitskeurmerk (BRL2211). Berkvens werk al decennialang aan innovatieve producten met oog voor mens en milieu, zodat de deuren en kozijnen generaties lang mee gaan.

Een nieuwe stap in gegarandeerd duurzaam aanbod

Berkvens is als eerste binnendeurenfabrikant in Nederland gecertificeerd voor dit groene keurmerk, dat objectief inzicht geeft in het aandeel hernieuwbare (biobased) materialen in producten. Hierdoor zijn de KOMO-gecertificeerde producten nu ook leverbaar met een aantoonbare biobased verklaring.

Alle standaard binnendeuren van Berkvens scoorden ruimschoots boven de 80% aandeel biobased grondstoffen. Daarmee valt het grootste gedeelte van het assortiment binnen klasse 2 van de BRL7010. Deze score ligt boven de grenswaarde die is gesteld in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (EN-norm 16575-2014). “Deze certificering is voor ons geen eindpunt, maar juist een startpunt,” aldus Berkvens. “We blijven investeren in het verhogen van de biobased content en het ontwikkelen van producten met een verlaagde MKI- en CO₂-impact, zo zetten we samen met onze partners stappen richting een duurzame bouwkolom.”

Gezond binnenklimaat en minder stikstofbelasting

Naast milieuvoordelen zoals een lagere CO₂-voetafdruk, dragen biobased materialen bij aan een gezond binnenklimaat dankzij de lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en een minimale uitstoot van formaldehyde. Bovendien bieden ze perspectief bij het terugdringen van de stikstofbelasting in de Nederlandse bouwsector. Met deze stap bevestigt Berkvens haar positie als betrouwbare partner voor onder andere architecten, aannemers en projectontwikkelaars die duurzaamheid structureel willen integreren in hun projecten, niet alleen met technisch hoogwaardige producten, maar ook met een duidelijke en toekomstgerichte visie. Aantoonbaar en onafhankelijk gecertificeerd