Bentley Motors kondigde deze week een belangrijke eerste stap aan met de naamgeving van zijn nieuwste modellijn, waarmee het merk de moderne traditie voortzet om inspiratie te putten uit buitengewone landschappen. De geheel nieuwe Bentley Torcal luidt een nieuw hoofdstuk in voor Bentley en wordt de vierde modellijn naast de Continental GT, Flying Spur en Bentayga. Na meer dan een eeuw lang enkele van de meest begeerde grand tourers van Groot-Brittannië te hebben gebouwd, heeft Bentley hiermee zijn eerste volledig elektrische auto onthuld.

Bentley’s voorzitter en CEO, Dr. Frank-Steffen Walliser, licht toe: “Al 107 jaar zijn Bentleys de meest ongelooflijk complete auto’s – moeiteloze prestaties, uitzonderlijk comfort, voortreffelijk Brits vakmanschap met de beste natuurlijke materialen en een geluid met ziel. Onze nieuwe Torcal zet buitengewone maatstaven op elk belangrijk gebied en is misschien wel de meest doordachte auto in onze geschiedenis.”

Net als de Bentayga, Bacalar en Batur ervoor, ontleent de Torcal zijn naam aan een opmerkelijk natuurmonument. El Torcal de Antequera in Andalusië, Spanje, is een indrukwekkend kalksteenlandschap met gestapelde rotsformaties, kliffen en labyrinten, gevormd door de natuur gedurende miljoenen jaren en nog steeds in ontwikkeling.

Het woord Torcal is ook afgeleid van het Latijnse “torquere”, wat draaien betekent, en vormt de basis van het moderne woord torque. Torcal impliceert daarom ook moeiteloze vooruitgang, een ander kenmerk van elke Bentley van de afgelopen 107 jaar. In de komende weken zullen meer updates over de Bentley Torcal worden onthuld in de aanloop naar 23 september. Nieuw qua concept, maar Bentley in hart en nieren, zet de Torcal het vakmanschap en de prestaties voort die het merk sinds 1919 definiëren.