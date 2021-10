BenBits bijt van zich af in strijd tegen internationale kauwgom giganten

Begin september probeerde een van de grootste kauwgomfabrikanten ter wereld, Perfetti van Melle Benelux BV (Mentos) het merk BenBits aan te pakken door een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). BenBits wordt ervan beschuldigd ten onrechte de claim ‘bereid op basis van natuurlijke gom’ te gebruiken. Om duidelijk te maken hoe het zit, zag BenBits zich genoodzaakt om een tegenclaim in te dienen. BenBits eist bij de RCC dat op de verpakkingen van Mentos duidelijk wordt vermeld dat er plastic in Mentos kauwgom zit. In afwachting van een uitspraak over de eerdere klacht van Perfetti, die na uitstel over ongeveer twee weken zal plaatsvinden, vindt BenBits dat de consument op een eerlijke wijze geïnformeerd moet worden over plastic in 99% van alle kauwgom.

BenBits is van mening dat de consument wordt misleid doordat kauwgommerken niet eerlijk communiceren over de plastics die ze al decennia lang in hun kauwgom verwerken. Getuige de vele rechtszaken die de grote multinationals in meerdere landen aanspannen, proberen ze de markt te blokkeren voor kleine partijen als BenBits, die transparantie nastreven voor de consument.

Plastics in conventionele kauwgom

De claim “gom” en “gombasis” in de voedingswaarde tabel van de Mentos kauwgom is volgens BenBits misleidend. Deze gom blijkt namelijk allesbehalve een natuurlijk ingrediënt te zijn. BenBits haalt hierbij een onderzoek van Schuttelaar & Partners (in opdracht van de Tweede Kamer) aan waarin wordt gesteld: “Voor de gebruiker is dit misleidend. ‘Gom’ of ‘gombasis’ roept een associatie op van natuurlijke ingrediënten die in dit geval niet klopt”. De gombasis van conventionele kauwgom bevat namelijk synthetisch plastic. De consument hoort geïnformeerd te worden dat er geen gom, maar plastic in deze kauwgom zit. Dit is tevens in lijn met de recent door de Europese Commissie gestelde regels voor plastic houdende producten. Sinds 3 juli 2021 moet op een groot aantal producten vermeld staan dat die producten plastic bevatten.

Milan Dontje, directeur van BenBits: “We zijn niet zo van de klachten en de rechtszaken, we maken liever een goede kauwgum, maar in dit geval kunnen we niet anders dan ons verhaal te vertellen. Gezien de zwerfafval- en plastic problematiek is verborgen plastic in consumentenproducten niet meer van deze tijd. Kauwgom is na sigarettenpeuken de grootste veroorzaker van zwerfafval: jaarlijks worden er in Nederland zo’n 1,5 miljoen kauwgompjes op straat gegooid. De plastic gombasis van conventionele kauwgom breekt niet af en blijft minimaal 25 jaar in het milieu achter. Dit wordt deels veroorzaakt doordat mensen geen idee hebben waar kauwgom van is gemaakt. Wij horen dit zelf dagelijks als we consumenten spreken. Men beseft zich niet dat er plastic in conventionele kauwgom zit en dat je door dit gedrag onbewust bijdraagt aan het plastic probleem. Ook op andere gangbare en voor consumenten schadelijke producten zoals sigaretten, dient op de verpakking een “plastic-inside-logo” te worden vermeld. Wij zijn van mening dat een dergelijk logo ook op de conventionele kauwgom moet worden vermeld.”

Zorgen bij de consument

Consumenten maken zich wereldwijd veel zorgen over plasticvervuiling. 70% van de Nederlandse consumenten benoemt plastic als een van de belangrijkste zorgen. Plastic vergaat niet in het milieu, maar verkruimelt tot steeds kleinere stukjes, de zogenaamde micro- en nanoplastics. Hieronder vallen ook de plastics die door fabrikanten aan cosmetica, tandpasta, kauwgom of verf worden toegevoegd. Deze micro- en nanoplastics komen gemakkelijk in het milieu terecht en dringen door in grond- en drinkwater. Naast de zorgen over het milieu maakt men zich de laatste decennia ook steeds meer zorgen dat deze micro- en nanoplastics bij consumptie van kauwgom in het menselijk lichaam terecht komen en dat consumenten zonder dat ze het weten plastics binnenkrijgen.

Uitspraak Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie heeft in een eerdere klacht van wereldwijd opererend snoepgoedfabrikant Perfetti tegen BenBits aangegeven langer de tijd nodig te hebben om een uitspraak te doen. Volgens Perfetti, producent van o.a. Mentos kauwgom, is de kauwgom van BenBits “niet bereid op basis van een natuurlijke gombasis” en zou de kauwgom van BenBits derhalve niet het predicaat ‘natuurlijk’ mogen dragen. De Reclame Code Commissie doet naar verwachting over twee weken uitspraak in die zaak.

Over BenBits

BenBits, in de jaren zeventig het eerste merk dat suikervrije kauwgom in Nederland lanceerde, introduceert nu de nieuwe generatie kauwgom: plasticvrij en duurzaam met uitsluitend ingrediënten van natuurlijke oorsprong. BenBits plant-based kauwgom is vegan, heeft een natuurlijke gombasis, bevat geen kleurstoffen (zoals E171) en is suikervrij. BenBits heeft een plasticvrije verpakking van recyclebaar en composteerbaar papier en steunt de Plastic Soup Foundation in haar missie om plastics en microplastics in de natuur te verminderen. Ook roept ze consumenten op de petitie ‘Join the Gum Revolution’ te steunen. Voor meer informatie via www.benbits.com.