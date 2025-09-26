BenBits steunt als eerste bedrijf Stop The Plastic Chew van Plastic Soup Foundation. Het Nederlandse kauwgummerk gaat deze maand nog actief campagne voeren om handtekeningen te werven voor een petitie tegen ALLE plastic in kauwgum. Microplastics bedreigen onze gezondheid. Plastic in kauwgum is niet goed voor je lijf, niet voor je hoofd en niet voor de natuur.

Onderzoek

Meer dan 95% van alle kauwgum in Nederland is gemaakt van plastic. Petrochemisch rubber dus, zoals polyvinylacetaat, polyethyleen en butylrubber. Dat is hetzelfde materiaal als waar fietsbanden, houtlijm en badeendjes van worden gemaakt. Meer dan 60% van de ondervraagden was hier niet van op de hoogte, en 86% vindt dat het duidelijk op de verpakking zou moeten staan. Dat is nu niet zo. Fabrikanten verstoppen zich achter een term als ‘gombasis’. 72% vindt dat plastickauwgum helemaal verboden zou moeten worden.

Actie

BenBits lanceert deze week een speciale Stop The Plastic Chew actieverpakking. Het merk gaat ook de straat op om voor bewustwording te zorgen en handtekeningen te verzamelen voor de petitie, te beginnen op het Binnenhof in Den Haag. BenBits maakt al sinds 2021 plasticvrije kauwgum en zet zich actief in voor een wereld zonder microplastics. Eigenaar Milan Dontje: ‘Plastic in kauwgum is niet goed voor je en het is ook niet nodig. Het is eigenlijk net als suiker. In 1979 waren we de eerste met suikervrije kauwgum, en dat zag je al snel nergens meer. Dat willen we nu ook doen met plastic. Weg met die zooi.’

Teken de petitie hier.

Gezondheid

67% van de Nederlanders gebruikt kauwgum, en 86% van de 18- tot 24-jarigen. Recent onderzoek wijst aan dat er meer dan 250.000 microplastics vrijkomen in speeksel na een uur kauwen op plastic kauwgum. Ook nanoplastics werden gevonden. Ze kunnen je darmflora verstoren en via de bloedbaan andere organen bereiken en zijn zelfs in de hersenen gevonden.

Wetenschappers uiten grote zorgen over de gezondheidsrisico’s. Daarnaast levert plastic kauwgum nogal een hoop troep op als zwerfafval. Het vergaat slecht en het kost gemeentes veel geld en tijd om het op te ruimen.

Dus

Teken de petitie, deel de actieverpakking en stop de plastic in kauwgum. Vanaf nu te koop in de BenBits webwinkel en op meer dan duizend plekken in Nederland. 1 pakje met 14 schildpadvormige gompies – € 1,39