‘Belofte maakt schuld: actie tegen ontbossing kan niet wachten’

Maar… met enkel een belofte zijn we er niet. In het verleden hebben wereldleiders zich vaker gecommitteerd aan afspraken om natuur te behouden en beschermen, en deze afspraken hebben zich lang niet altijd vertaald in actie. Denk aan eerdere klimaat- en biodiversiteitsconferenties, zoals Rio de Janeiro in 1992 en Parijs in 2015.

Een belofte is een goed begin, zeker met de steun van zoveel invloedrijke wereldleiders. Maar belofte maakt schuld. Om te zorgen dat ontbossing over krap negen jaar verleden tijd is, moet er nú al actie worden ondernomen. 2030 is te ver weg voor onmisbare gebieden als de Amazone. Per 2025 moet 80% van de Amazone beschermd en ontbossing volledig gestopt zijn. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat de Amazone een kantelpunt bereikt: van regenwoud verandert het gebied in een verdroogde savanne. Dit heeft drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd: zonder de Amazone is het onmogelijk om binnen de 1.5 graad opwarming te blijven.

WWF is hoopvol over deze eerste stap, nu is het tijd voor actie. Juist nu moeten we samenwerken met de inheemse bevolking om de komende jaren het regenwoud te blijven beschermen en deze regeringsleiders aan hun belofte te houden.