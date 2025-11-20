Becom, Comeos en UNIZO bundelen de krachten en lanceren Check & Change, een innovatieve online scan die Belgische handelaars helpt om de duurzaamheidsprestaties van hun webshop te meten en te verbeteren. Met dit initiatief willen de drie federaties de lokale handel stimuleren om de transitie naar een duurzamere digitale toekomst te versnellen. “De toekomst van onze handel – ook online- is duurzaam” klinkt het bij Becom, Comeos en UNIZO. “Met Check & Change helpen we ondernemers om duurzaamheid concreet te maken voor hun webshop. Zo bouwen we samen aan een veerkrachtige, toekomstgerichte online Belgische handel.”

Het project, dat vandaag officieel werd voorgesteld, in aanwezigheid van minister Matz, markeert een belangrijke stap in de vergroening van de Belgische digitale handel. Vanaf januari zal de scan actief worden ingezet om webshops en omnichannel handelaren te ondersteunen in hun duurzaamheidsaanpak.

Check & Change biedt een laagdrempelige manier om de duurzaamheid van een webshop te evalueren aan de hand van vier cruciale pijlers: product, verpakking, verzending en retour. Na het invullen van de vragenlijst krijgen gebruikers een visuele score in de vorm van een vierbladige bloem, die hun sterktes en groeikansen op het vlak van duurzaamheid in kaart brengt.

Bart Buysse, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “Onze zelfstandige ondernemers willen vooruit, maar hebben nood aan duidelijke handvaten. Check & Change is een praktische tool die hen een spiegel voorhoudt om duurzaam digitaal ondernemen concreter te maken. Zo kunnen zij zien waar ze nog stappen kunnen zetten of waar opportuniteiten liggen.”

Greet Dekocker, Managing Director van Becom, vult aan: “Online handel heeft dankzij de elektrificatie van het leveringsnetwerk & duurzamere verpakkingsmogelijkheden al heel wat stappen gezet. Vaak ontbreekt praktische, actuele kennis hieromtrent bij onze lokale spelers. Met Check & Change accelereren we de duurzame intenties van onze webshops.”

“Duurzaamheid is dé toekomst van de handel, dat staat vast. Ook binnen e-commerce. We zullen er alles aan doen om onze handelaars te ondersteunen en deze nieuwe tool kan hen alleen maar helpen om stappen vooruit te zetten die wetenschappelijk onderbouwd zijn”, sluit Pascal De Greef, CEO van Comeos af.

Check & Change wordt vandaag gelanceerd en zal volledig beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2026 voor alle Belgische handelaren via de website www.checkchange.be. De scan is helemaal gratis en werd ontwikkeld in samenwerking met duurzaamheidsexperts en sectorpartners. Het initiatief werd ondersteund door de FOD Mobiliteit. De drie federaties beseffen dat e-commerce niet stopt aan de grenzen en gingen daarom een samenwerking aan met het Nederlandse Thuiswinkel, die binnen de vier categorieën al onderzoek deden en een eigen certificatie creëerden. Als Belgische handel gebruikten we de Nederlandse criteria als basis en brachten we een dertigtal experten samen om deze op Belgische leest te schoeien. De huidige vragenlijst in de scan, op maat van onze eigen lokale handel schept zo een juist beeld van hun stand van zaken van duurzaamheid.

Vanessa Matz vult aan: “Veel handelaars zijn bezig met duurzaamheid, maar weten niet altijd waar te beginnen, zeker niet als het gaat over e-commerce. Er bestaan nochtans heel wat mogelijkheden om de uitstoot van het verzenden van pakjes te verminderen. Voortaan kunnen handelaars Check & Change gebruiken, een hulpmiddel van UNIZO, Comeos en Becom om na te gaan welke maatregelen ze kunnen nemen om hun webshop te verduurzamen. Dit initiatief past perfect binnen onze ambitie om kwaliteit van de Belgische e-commerce te versterken en uit te spelen.”

Het consortium van de drie federaties zal de volgende jaren de scan telkens updaten naar vernieuwde wetgevingen en gebruiken zodat deze relevant blijft voor de Belgische handelaar.