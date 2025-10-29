De facilitaire dienst van Ziekenhuis Geel werkt sinds kort samen met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) aan een innovatief circulair project: steriele doeken uit het ziekenhuis worden gerecycleerd tot kunststofparels, die vervolgens gebruikt worden in dashboards van auto’s.

Dagelijks gooien het operatiekwartier en de sterilisatieafdeling van Ziekenhuis Geel ongeveer 20 kilogram aan steriele doeken, waarin operatiesets worden verpakt, weg. Tot voor kort belandde dat afval in de verbrandingsoven, met een aanzienlijke CO₂-uitstoot tot gevolg. Recent krijgen de doeken echter een tweede leven: ze worden zorgvuldig gesorteerd, gerecycleerd en verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten.

“Als ziekenhuis vinden wij het ook belangrijk om te blijven zoeken naar manieren om milieubewuster te zijn”, vertelt Danny Van Reeth, directeur technische en facilitaire diensten Ziekenhuis Geel “Dankzij onze samenwerking met OPZ Geel krijgen kilo’s steriele doeken en schorten een tweede leven in plaats van in de afvalcontainer te belanden. Zo verminderen wij op jaarbasis ons restafval met 5.000 kg.”

Zinvol werk met een maatschappelijk doel

In het industrieel atelier van OPZ Geel voeren mensen met een psychische kwetsbaarheid licht productieve activiteiten uit in opdracht voor een bedrijf of organisatie. “Elke week komen gemiddeld zo’n 70 deelnemers naar het atelier. Deze inschakeling biedt hen structuur en zingeving en zorgt voor sociale contacten,” zegt Anke Alen, coördinator Arbeidszorg en DAC van het OPZ.

Eén van de huidige projecten is het voorbereiden van de steriele doeken uit het ziekenhuis van Geel voor recyclage. De deelnemers verwijderen stickers en papieren etiketten zodat enkel de recycleerbare stof (hoogwaardige polypropyleen) overblijft. Vervolgens worden de doeken geperst tot balen en naar een externe partner gebracht. Die verwerkt ze tot pareltjes. Deze pareltjes worden gebruikt in allerlei toepassingen, zoals dashboards van auto’s. “Deze opdracht is eenvoudig en overzichtelijk, maar levert een tastbaar resultaat op dat bijdraagt aan duurzaamheid, circulaire economie en een maatschappelijk doel”, voegt Anke Alen toe.

Momenteel worden vooral de steriele doeken en schorten van de sterilisatieafdeling en het operatiekwartier gerecycleerd, maar het project kan op termijn uitgebreid worden. “Het is inderdaad de bedoeling om ook andere afvalstromen toe te voegen aan dit circulair project, zodat we onze afvalberg nog meer kunnen beperken en meer gebruikte materialen een tweede leven kunnen geven”, besluit Danny Van Reeth.