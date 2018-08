Belangwekkende Nederlandse lancering Project Drawdown: terugdraaien klimaatverandering

Op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november a.s. wordt ‘Project Drawdown’ in Nederland gelanceerd. Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De bekende Amerikaanse milieu-activist en auteur Paul Hawken is de initiatiefnemer. Zijn boek ‘Drawdown‘ is inmiddels een New York Times bestseller en in 17 talen beschikbaar. Tijdens het congres zal Chad Frischmann (Vice President & Research Director van Project Drawdown) in een key-note speech het gedachtegoed, de noodzaak en de potentie van Drawdown toelichten. Ook zal op het congres de Nederlandse vertaling van het boek gelanceerd worden (uitgeverij Maurits Groen i.s.m. Climate CleanUp). Tenslotte zal ook een coalitie van Nederlandse bedrijven worden gepresenteerd die gezamenlijk voortvarend met Drawdown aan de slag gaan. Voor zowel de Nederlandse vertaling als voor deze coalitie worden Nederlandse bedrijven opgeroepen deel te nemen.

De uitdaging

Velen hebben het gevoel dat klimaatverandering inmiddels sneller gaat dan alles wat we er tegenin kunnen brengen. Wat dan rest is de gedachte dat we de teloorgang van een bewoonbare aarde nu hooguit nog wat kunnen vertragen. En dat perspectief is niet bepaald inspirerend bij een transitie die heel veel van de samenleving vraagt.

Maar wat als we tegelijkertijd de kraan dichtdraaien én gaan dweilen? Emissies terugdringen en een schoonmaak starten waarbij we koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer halen en vastleggen? Er opent zich dan een hoopvol toekomstscenario dat te lang onbesproken is gebleven. Koolstof verwijderen zou immers kunnen uitnodigen tot luiheid aan de uitstootkant, en daarmee principieel onwenselijk zijn (echter, het is al veel te laat om uitsluitend uitstoot terug te dringen). Of verwijderen wordt gelijkgesteld aan geo-engineering, terwijl dat echt wat anders is. Veel wetenschappelijk gefundeerde klimaatoplossingen blijven daardoor buiten beeld. Een gemiste kans op hoop in de race tegen klimaatontwrichting. Daar gaat Project Drawdown verandering in brengen is de ambitie!

Climate Cleanup initiatief

Een coalitie van investeerders en ondernemers werkt onder de naam ‘Climate Cleanup‘ aan grote stappen in de terugdringing van emissies en aan implementatie van schaalbare methodes om CO2 vast te leggen. Duurzaam ondernemer Maurits Groen en Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra maken deel uit van het netwerk. Professor Tim Flannery, bekend van het boek ‘De Weermakers’, leidt de raad van advies. Climate Cleanup creëert zakelijke ecosystemen: innovatieve ondernemers, financiering en een glashelder wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Het gemeenschappelijk doel is oplossingen van klimaatverandering door het grootschalig vastleggen van broeikasgas. Kortom: Project Drawdown tot uitvoering brengen in de praktijk!

Nederlandse uitgave boek

Het boek Drawdown van Paul Hawken is inmiddels in zo’n 17 talen beschikbaar maar nog niet in het Nederlands. Een Nederlandse editie van dit prachtige boek is onmisbaar want het internationale verkoopsucces geeft aan dat het veel mensen kan raken. Drawdown (een titel die refereert aan het moment waarop CO2-concentraties weer gaan dalen) laat zien hoe het proces van opwarming omgedraaid kan worden, met maatregelen op tal van gebieden. Voor dit boek zijn die paden stuk voor stuk door een team van wetenschappers doorgerekend op kosten, opbrengsten en klimaateffect.

Uitgeverij Maurits Groen en Climate Cleanup willen de Nederlandse vertaling met uw hulp realiseren. Aanloopkosten (te betalen auteursrechten, vertaling, redactie, vormgeving) zonder druk bedragen rond de €40.000. Dit kan ook uw verhaal worden, in die zin dat uw naam in het colofon vermeld kan worden als een van de organisaties die € 5.000,- of meer wil investeren om de Nederlandse vertaling mogelijk te maken. U krijgt daarvoor 25 exemplaren voor uw team en uw relaties. Ook wordt gewerkt aan een kortingsregeling bij het afnemen van meerdere exemplaren.

Het boek is een unieke inhoudelijke vorm van relatiegeschenk of kerstpakket. Wij drukken een eerste oplage van 15.000 exemplaren. Wij vragen u om met ons mee te ondernemen; als wij gezamenlijk meer dan 10.000 exemplaren afzetten dan krijgt u uw investering terug, en over elke 1.000 extra verkochte boeken van de eerste oplage ontvangt u 5% rendement op het door u geïnvesteerde bedrag. Interesse? Stuur een e-mail naar Wim Verhoog (wv@mgmc.nl) en Sven Jense (sven@climatecleanup.org).

Samen aan de slag met Drawdown

Er bestaat inmiddels een Drawdown netwerk met organisaties in verschillende landen. In Nederland initieerde Climate Cleanup het netwerk. Wij willen u vragen deze hoopgevende beweging samen uit te bouwen en een coalitie te vormen van bedrijven en andere organisaties (zoals financiële instellingen) die met Drawdown actief aan de slag gaan. Interesse? Stuur een e-mail naar Sven Jense (sven@climatecleanup.org).

18de Nationaal Sustainability Congres

Op de 18de editie van het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres in Nederland, het Nationaal Sustainability Congres, wordt ‘Project Drawdown’ in Nederland gelanceerd. Paul Hawken inspireerde in het verleden onder meer Ray Anderson, CEO van Interface, tot het radicaal veranderen van de koers van deze tapijtfabrikant om in 2020 geen uitstoot meer te hebben (‘Mission zero’) en maakte Interface tot de meest duurzame onderneming ter wereld. Ray Anderson (overleden in 2011) gaf op de 5de editie van het Nationaal Sustainability Congres in 2004 daarover een inspirerende speech.

Ook u kunt er op 8 november in Den Bosch bij zijn! Bezoek voor het volledige en aantrekkelijke programma de congreswebsite.