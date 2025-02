EemsEnergyTerminal is een belangrijke volgende fase ingegaan naar de verkenning van het langer in de Eemshaven houden van de (drijvende) LNG-terminal. Op 3 februari jl. zijn marktpartijen uitgenodigd – de zogenaamde Open Season – hun interesse te tonen om ook in de nabije toekomst vloeibaar gas (LNG) te importeren. Deze samenwerking is essentieel voor het operationeel houden van de terminal na 2027. Een definitief besluit hierover wordt eind dit jaar verwacht.

In de zomer van 2024 kondigden Gasunie en Vopak, ieder 50% aandeelhouder in de terminal, samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (destijds EZK) aan de mogelijkheden te onderzoeken om de exploitatie van EemsEnergyTerminal die tot 2027 loopt, te verlengen. In september 2022 – direct na het wegvallen van gasstromen uit Rusland – werd de terminal ontwikkeld om de energiezekerheid in Nederland en Noordwest-Europa te vergroten.

Waterstof- en CO₂-ontwikkelingen

Gasunie en Vopak onderzoeken naast de verlenging van de EemsEnergyTerminal ook gezamenlijk de mogelijkheden voor het realiseren van een waterstofimportterminal en de ontwikkeling van een CO 2 -hub voor transport in de Eemshaven.

Energiezekerheid

De energiezekerheid voor Nederland en de omliggende landen is in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Het gasverbruik is geleidelijk gedaald door besparingen en verduurzaming. Gas speelt echter nog steeds een belangrijke rol in onze maatschappij. Bijvoorbeeld voor de productie van elektriciteit, zeker in periodes met weinig zon en wind. Maar ook voor de verwarming van huishoudens en industrieën. Nederland en andere Europese landen zijn de komende jaren nog voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de import van gas. Daarom is het hebben van voldoende LNG-importcapaciteit, gaswinning in Nederland en voldoende toevoer van gas via pijpleidingen en grensoverschrijdende netwerkverbindingen (interconnecties) belangrijk voor het in stand houden van energiezekerheid.

Definitief besluit

Het definitieve verlengings- en investeringsbesluit over de toekomst van EemsEnergyTerminal wordt eind 2025 verwacht. Nieuwe klantcontracten kunnen vanaf eind 2027 in werking treden.