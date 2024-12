Beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Europa laten belangrijke verbeteringen zien op milieugebied. Het lijkt erop dat bedrijven in deze sector verplichtingen op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance oftewel Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur) steeds serieuzer nemen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de KPMG vastgoedpraktijk en de Europese vastgoedbranchevereniging EPRA over dit onderwerp.

Met de naderende EU-richtlijn rondom de ESG-rapportage Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden er hogere eisen gesteld aan transparantie en geharmoniseerde data. KPMG en EPRA zien in hun onderzoek belangrijke trends in de niet-financiële prestaties van beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Europa in 2024. In de derde editie van dit onderzoek staan drie jaar aan ESG-data van 103 EPRA-leden, die een goed beeld geven over de voortgang op belangrijke indicatoren zoals energie- en waterverbruik en CO₂-uitstoot.

Energie- en waterverbruik

In 2023 bedroeg het gemiddelde energieverbruik in kantoorgebouwen 141 kWh per vierkante meter, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 164 kWh in 2021. Deze vermindering is het resultaat van de installatie van energiemanagementsystemen en verbeterde gebouwisolatie. Ook het waterverbruik is verminderd, met name in de residentiële en commerciële sectoren, vooral door de installatie van slimme meters en waterbesparende apparaten.

Broeikasgasemissies

De gemiddelde uitstoot van broeikasgassen is eveneens fors gedaald. Deze bedroeg 35 ton per vierkante meter in 2023 voor de kantoorsector, vergeleken met 80 ton in 2021. De reden hiervoor is dat bedrijven massaal overstappen op hernieuwbare energiebronnen en duurzame mobiliteit bevorderen. Als het gaat om de zogenaamde scope 3-emissies (indirecte emissies in de waardeketen), zien we dat de residentiële sector de hoogste Scope 3-indirecte emissies vertegenwoordigt, met een totaal van 85.664 ton CO₂ dit jaar.

Milieumaatregelen Europese vastgoedbedrijven

Over de hele linie laat het onderzoek een verbetering zien. Besturen geven prioriteit aan ESG en verbeteren de datakwaliteit voor duurzaamheidsrapportages. Als het gaat om reductie en optimalisatie zijn de belangrijkste maatregelen het gebruik van hernieuwbare energie, efficiëntere gebouwen en de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen. Ook wordt er gewerkt aan meer betrokkenheid van stakeholders. Zo worden gebruikers aangemoedigd om hun energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van vastgoed te verbeteren.

‘ESG hoog op de agenda’

Sander Grünewald, hoofd vastgoedadviesdienstverlening Nederland bij KPMG: “Dit onderzoek laat niet alleen zien dat ESG hoog op de agenda staat maar dat partijen ook goede voortgang laten zien. Dit is in lijn de met aankomende vereisten op het gebied van transparantie en rapportage, die deze prestaties inzichtelijk én vergelijkbaar maken. In de praktijk zien we dat het verkrijgen en vastleggen van de data de komende jaren veel aandacht blijft vragen.”