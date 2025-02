In de KPMG Klimaatbrief van 2025 roept KPMG Nederland gecontroleerde organisaties en maatschappelijke stakeholders op om, ondanks de regelgeving zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), het uiteindelijke doel van de ESG-agenda (gericht op milieu, mens en bestuur) niet uit het oog te verliezen. Veel ondernemingen hebben al een vorm van duurzaamheidrapportage als voorbereiding op de invoering van CSRD gedaan. Toch ziet KPMG risico’s. Door de grote hoeveelheid rapportageregels en de aanzienlijke hoeveelheid data die moet worden verzameld, moet ervoor worden gewaakt dat de CSRD-rapportage uitmondt in een compliance-exercitie.

Onzekerheid

Mariska van de Luur, lid van de Raad van Bestuur van KPMG en Head of Assurance: ”Vooral bij de tweede groep grote niet-beursgenoteerde bedrijven (‘wave 2’), die conform de wetgeving over 2025 hun CSRD-rapportage zouden moeten uitbrengen, worden er risico’s gezien door complexiteit en onzekerheid. Uiteindelijk gaat de CSRD niet alleen om rapportage, maar om inzicht in de realisatie van de ambities van bedrijven.”

Aansluiten op Europa

Nederland moet aangesloten blijven bij de ontwikkelingen in Europa. De Europese Commissie publiceert naar verwachting eind februari het Omnibus Vereenvoudigingspakket, met als doel om de administratieve last voor bedrijven te verminderen en dubbele rapportages te vermijden. Van de Luur: “Dit is een belangrijk uitgangspunt, terwijl ook de hoge normen van de bestaande ESG-kaders gehandhaafd blijven. Bedrijven uit ‘wave 2’ moeten meer tijd krijgen om te oefenen en hun langetermijnstrategie te ontwikkelen, terwijl ze in lijn blijven met de Europese regelgeving.”

Inzicht in prestaties

Bedrijven in ‘wave 2’ moeten het belang van het behalen van ESG doelstellingen inzien en doorgaan met de CSRD-voorbereidingen. Van de Luur: “Het is raadzaam om tijdig te starten met de dubbele materialiteitsanalyse en een generale repetitie te houden voor het verkrijgen van data om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die data. Uiteindelijk is regelgeving een middel, niet het doel. Doel is om impact te maken met een eigen ESG-strategie en uniform inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van bedrijven.”

KPMG gaat door met haar werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid. De klimaatparagraaf wordt opnieuw opgenomen in de jaarrekeningen en er is aandacht voor connectiviteit van duurzaamheids- en financiële verslaggeving. Ook voert KPMG gesprekken met de bedrijven in ‘wave 2’.