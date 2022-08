Yara en Northern Lights hebben ’s werelds eerste commerciële overeenkomst voor grensoverschrijdend CO2-transport en -opslag ondertekend. Dit is baanbrekend voor het koolstofvrij maken van de Europese zware industrie, omdat de markt wordt opengesteld voor grensoverschrijdend CO2-transport en -opslag als een dienst. Het is ook een belangrijke mijlpaal op weg naar de verwezenlijking van Yara’s eigen Net Zero-doelstellingen.

Yara en Northern Lights hebben overeenstemming bereikt over de belangrijkste commerciële voorwaarden voor het vervoer van CO2 dat wordt afgevangen bij Yara Sluiskil, een ammoniak- en kunstmestfabriek in Nederland, en de permanente opslag ervan onder de zeebodem voor de kust van West-Noorwegen. Wanneer de laatste contractuele details zijn uitgewerkt, zal dit de allereerste grensoverschrijdende overeenkomst voor CO2-transport en -opslag zijn. Het zal de standaard zetten voor andere industriële bedrijven in heel Europa die Northern Lights – en andere opkomende CO2-transportopties en -opslagplaatsen in de Noordzee – willen gebruiken als een belangrijk onderdeel van hun decarbonisatiestrategieën.

Zware industrie koolstofvrij maken met CCS om klimaatdoelstellingen te halen

Yara Sluiskil heeft sinds 1990 al 3,4 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar bespaard bij de productie van ammoniak en meststoffen. Aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide worden hergebruikt bij de productie van kasplanten, als ingrediënt voor koolzuurhoudende dranken en voor andere doeleinden, zoals ureum en AdBlue, een zeer zuivere oplossing op basis van ureum voor dieselmotoren. Vanaf begin 2025 zal 800.000 ton zuivere CO2 in Nederland worden afgevangen, gecomprimeerd en vloeibaar gemaakt, om vervolgens te worden getransporteerd naar de opslagplaats van het Noorderlicht op 2.600 meter onder de zeebodem voor de kust van Øygarden.

“Er moet dringend actie worden ondernomen om de industrie koolstofvrij te maken en Yara is een koploper. Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat we nu op weg zijn om de CO2-uitstoot van onze productiefaciliteit in Sluiskil te verwijderen. Dit brengt ons een stap verder op weg naar een koolstofvrije voedselproductie en versnelt de levering van schone ammoniak voor brandstof- en energieproductie”, aldus Svein Tore Holsether, CEO Yara International ASA.

“Yara is onze eerste commerciële klant en vult onze beschikbare capaciteit in Northern Lights. Hiermee creëren we een markt voor transport en opslag van CO2. Vanaf begin 2025 verschepen we de eerste tonnen CO2 van Nederland naar Noorwegen. Dit zal aantonen dat CCS een klimaatinstrument is voor Europa”, aldus Børre Jacobsen, algemeen directeur van Northern Lights.

Veilige en bewezen afvang, transport en opslag van CO2

Northern Lights is het transport- en opslaggedeelte van het Longship-project, dat voor 80% wordt gefinancierd door de Noorse regering. Voortbouwend op meer dan 20 jaar offshore CO2-opslag in Noorwegen, heeft de regering nauw samengewerkt met Noorse industriële uitstoters en Northern Lights om ’s werelds eerste open-toegang CCS-model met volledige waardeketen tot stand te brengen. Als onderdeel van haar financiering heeft de regering bepaald dat Northern Lights een commercieel bedrijfsmodel moet ontwikkelen en haar dienst aan de rest van Europa moet aanbieden.

Het Longship-model toont aan dat CCS haalbaar, veilig en kosteneffectief is. Het heeft ook bijgedragen tot de ontwikkeling van een commercieel model en een markt om het te ondersteunen. Longship biedt Noorse bedrijven en dienstverleners een platform om te innoveren, door gebruik te maken van hun ervaring, hun pioniersvoordeel en hun aanzienlijke offshore-opslagcapaciteit – en het biedt de Europese industrie een cruciale optie en oplossingen om koolstofarm te worden.