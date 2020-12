BELA Group klaar voor de circulaire toekomst, onder de naam Looop

BELA Group presenteert vandaag met grote trots zijn nieuwe naam: Looop. Ook Rined Fourages, Agri Trade GmbH en alle verwante bedrijven gaan per 01-01-2021 onder die naam verder. Het is een naam die in één klap duidelijk maakt waar het bedrijf voor staat. “Wij dromen van een 100% circulaire wereld waar afval niet langer bestaat,” vertelt algemeen directeur Dick Kroot. “Looop helpt bedrijven de kringloop te sluiten en houdt organische co-producten in beweging. Daar worden alle stakeholders beter van. Moving circularity forward: dat is wat wij doen!”

Looop brengt organische co-producten terug als o.a. ingrediënten voor diervoeding, duurzame energiebronnen en innovatieve, bio-based producten. Daardoor ontstaat minder afval en minder vervuilende uitstoot, wordt groene energie gegenereerd en meegewerkt aan gezonde landbouw. “Doordat wij ons inzetten voor een wereld zonder verspilling, leveren wij een belangrijke bijdrage aan circulaire maatschappij. Daarnaast conformeren wij ons aan twee Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: Responsible Consumption (SDG 12) en Partnerships for the Goals (SDG 17). Daar zijn we ontzettend trots op,” vertelt Kelly Vermeer, verantwoordelijk voor de afdeling Quality, Nutrition and Sustainability.

Op dit moment herwint het bedrijf, dat ruime ervaring heeft in de agri- en foodsector, jaarlijks al ruim 2.000.000 ton herbruikbare grondstoffen. En dat is pas het begin. “De afgelopen tijd zijn de interne processen geoptimaliseerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd waardoor Looop nu efficiënter en effectiever is, en sneller inspeelt op de behoeften van de markt. Door de nieuwe identiteit sluit de onderneming nu ook beter aan bij de moderne samenleving en de wensen van de moderne consument,” aldus marketing- & IT-manager Bram Kuunders.

“Bij het bedenken van onze nieuwe naam hebben we goed gekeken naar wat wij doen. Wij zijn de schakel die leveranciers, afnemers en partners verbindt. Met onze oplossingsgerichte aanpak sluiten wij de cirkel. Met dat in ons achterhoofd kwam al snel de naam Looop naar voren. De drie met elkaar verbonden O’s staan voor de kracht van de kringloop, ambitie en partnerschap,” legt Bram Kuunders uit. “Daar zijn onze visie en missie op gebouwd en dat draagt onze naam nu uit. Het kleurenpalet is geïnspireerd op de aarde en je ziet dan ook verschillende aardetinten vloeiend in elkaar overlopen. Wat ook weer verwijst naar de soepele dynamiek die Looop in stand houdt.”

Want als er ergens in de circulaire keten nog geen oplossing voor is, dan ziet Looop dat als een uitdaging om die te bedenken. Bram Kuunders: “Wij zetten ons elke dag in voor een duurzame toekomst. Zo komt die circulaire wereld zonder afval telkens een stap dichterbij. Bij Looop zijn wij dan ook proud of every move!”