Bekendmaking top 12 genomineerden Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap op Wageningen University & Research

Op dinsdag 3 april worden de twaalf duurzame bedrijven bekendgemaakt die kans maken op de prestigieuze Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Dit gebeurt op de campus van Wageningen University & Research.

De locatiekeuze is niet geheel een verrassing: de universiteit is uitgeroepen tot de meest groene en duurzame universiteit ter wereld en viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Het programma rondom de bekendmaking staat geheel in het teken van de kracht en toekomst van duurzaam ondernemerschap. De sprekers die aan het woord komen, zijn Rens Buchwaldt, lid van raad van bestuur Wageningen University & Research, Ruud Koornstra, Energiecommissaris van Nederland en Anne-Marie Rakhorst, ondernemer en eigenaar van duurzaamheid.nl. De aanwezige vooraanstaande bedrijven die excelleren op het gebied van duurzaamheid en innovatie en om die reden de officiële nominatie ontvangen, worden deze middag in de belangstelling gezet. Op maandag 28 mei wordt in Nijmegen, European Green Capital 2018, duidelijk welk bedrijf de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap in ontvangst mag nemen.

Beloning innovatief en duurzaam ondernemerschap