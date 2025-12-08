NXT Mobility, onderdeel van GP Groot groep, start met de realisatie van een professioneel laadplein voor elektrische vrachtwagens op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. Het laadplein, dat de naam NXT PowerPark krijgt, speelt in op een groeiende behoefte onder transportbedrijven aan veilige en betrouwbare laadfaciliteiten, nu netcongestie en brandveiligheidsregels de elektrificatie van het wagenpark bemoeilijken.

De eerste fase van het project omvat 18 beveiligde laadplekken met elk een eigen DC-snellader. Het terrein is volledig afgesloten, voorzien van cameratoezicht en uitgerust met thermografische camera’s voor vroegtijdige branddetectie. In fase twee wordt het laadplein uitgebreid naar 36 plekken.

“Veel bedrijven willen verduurzamen, maar lopen vast op netcapaciteit of veiligheidsregels,” zegt Erik Metselaar, directeur van NXT Mobility. “Met dit laadplein bieden wij een totaaloplossing: veilig, schaalbaar en direct beschikbaar. Zonder dat bedrijven zelf hoeven te investeren in techniek of vergunningen.”

Eerste huurders al bekend

De eerste laadplekken zijn inmiddels vergeven: GP Groot en HVC nemen ieder zes plekken af, waarmee twee derde van de eerste fase van het laadplein al gevuld is. De locatie wordt in gebruik genomen in het eerste kwartaal van 2026.

Oplossing voor netcongestie en stilstand

Veel transportbedrijven ervaren in de praktijk grote belemmeringen bij het opladen van elektrische trucks op het eigen terrein. Niet alleen is het stroomnet overvol, ook de brandveiligheidseisen maken het niet altijd mogelijk om oplaadpunten te realiseren.

NXT PowerPark biedt hiervoor een alternatief: een professionele laadhub waar bedrijven hun e-trucks 24/7 veilig kunnen opladen. Het concept biedt volledige ontzorging: NXT regelt de techniek, vergunningen, stroomaansluiting en het beheer van het terrein.

Klimaatverandering, de stikstofproblematiek en zorgen over de luchtkwaliteit maken het steeds duidelijker dat we onze manier van leven en zakendoen moeten veranderen. NXT Mobility is hét totaalconcept voor duurzame mobiliteit. NXT Mobility verkoopt en exploiteert (snel)laadoplossingen voor elektrische voertuigen, biedt laadpasdiensten en exploiteert NXT Energy Hubs, de tankstations van de toekomst. Door het aanbieden van minder milieu- en klimaatbelastende brandstoffen zoals bioLNG, Waterstof en HVO of het aanbieden van snellaadfaciliteiten, zelfs in gebieden met beperkte stroomnetcapaciteit, maakt NXT Mobility lokaal de energietransitie mee mogelijk. Daarnaast kan NXT Mobility elke onderneming met advies op maat stap voor stap begeleiden naar emissievrije mobiliteit. NXT Mobility is onderdeel van GP Groot groep.

