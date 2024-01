In Nederland staan ruim 6.600 bedrijven op de wachtlijst voor een nieuwe stroomaansluiting of uitbreiding van de bestaande aansluiting. De verwachting is dat in 2030 pas 75% van die lijst is opgelost. Veel bedrijven maken nu al andere keuzes om niet op de wachtlijst te belanden. Inzicht in de mogelijkheden kan vanaf nu met FlexoWatts energie scenario simulaties.

Energie uitdagingen bedrijven

Het volle stroomnet heeft nu al veel impact op de continuïteit en groei van veel bedrijven in Nederland. Tegelijk wordt van bedrijven verwacht om hun verbruik te elektrificeren en opwekking te vergroenen. Daarnaast wordt vanaf 2025 in ruim 30 plaatsen in Nederland (te beginnen met Amsterdam) zero-emissiezones worden ingesteld. Voor deze uitdagingen helpen energie scenario simulaties bedrijven inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen, deze te kwantificeren en daarmee hun strategie en keuzes data-gedreven te onderbouwen.

Slimme scenario simulaties voor energie uitdagingen

Hiervoor heeft FlexoWatts slimme scenario simulaties ontwikkeld. Een weboplossing voor installateurs en energie serviceproviders om kosten- en tijdsefficiënt snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van verschillende scenario’s en effecten ervan op totale energiekosten, CO2 uitstoot, zelf-consumptie en minder pieken in het verbruik. Zo maak je betere beslissingen voor investeringen in bedrijfszekerheid.

Scenario’s die hiermee doorgerekend kunnen worden zijn onder andere het maximaliseren van energieverbruik binnen de beschikbare netaansluiting, wat je zelf via zonnepanelen opwekt of het niet terugleveren van energie als er negatieve marktprijzen zijn. Maar ook het bepalen van de optimale grootte van een batterij of beter gebruik maken van lage marktprijzen. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Het werkt eenvoudig. Verzamel en upload de data over de situatie en aansluiting naar FlexoWatts. Definieer de scenario’s die je inzichtelijk wil maken. FlexoWatts rekent dan de huidige situatie (baseline) door en verschillende slim aangestuurde scenario’s om deze te vergelijken op de verschillende doelstellingen (kosten, CO2-uitstoot, pieken vermijden en meer).

Maar, wat betreft een spreadsheet dan? Energie scenario simulaties zijn complex met realtime data zoals marktprijzen en weersomstandigheden, opwekking, verbruik en opslag en verschillende doelstellingen. Onze scenario simulaties zijn heel nauwkeurig en lopen stap-voor-stap door de tijd heen.

Oplossing voor installateurs en energie serviceproviders

Voor installateurs, energie service providers en adviseurs is het een (kosten) efficiënte en slimme manier om snel inzicht te krijgen en geven aan klanten over hun energieverbruik en waar de beperkingen liggen. FlexoWatts geeft onderbouwde inzichten om te delen met klanten over mogelijke oplossingsrichtingen en de effecten hiervan.

Van scenario simulatie naar energie management

Na inzicht komt ook het in de praktijk brengen. Wil je na de scenario simulatie het scenario gelijk in de praktijk brengen, dan kan je deze sturingen en optimalisatie gelijk doorvoeren met de FlexoWatts energie management (EMS) oplossing. Zo biedt FlexoWatts direct een integrale oplossing van energie data, naar simulatie, naar aansturing en optimalisatie als oplossing voor netcongestie uitdagingen.