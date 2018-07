Bedrijven investeren bijna 3,4 miljard euro in groene technieken

Het Nederlandse bedrijfsleven meldde in 2017 voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Dit blijkt uit het jaarverslag 2017. Deze fiscale regelingen ondersteunen investeringen in milieuvriendelijke technieken.

Het totale investeringsbedrag lag in 2017 ruim 700 miljoen euro hoger dan in 2016. Ook het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg binnen een jaar van 9.700 naar 13.430.

Fiscaal voordeel bedrijfsleven

Het berekende totale fiscale voordeel dat deze regelingen het Nederlandse bedrijfsleven biedt, bedraagt over het jaar 2017 ongeveer 141 miljoen euro. Vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik) werden gemeld.

Grondstoffenbesparing

Met steun van MIA en Vamil investeerden ondernemers ruim 300 miljoen euro in recycling en grondstoffenbesparing. Dit is 70% meer dan in 2016. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename van industrie gerelateerde investeringen. Bijvoorbeeld

Grondstoffenbesparing is het door het Eindhovense Ioniqa ontwikkelde proces om plastic af te breken tot zijn chemische bouwstenen. Van de geproduceerde grondstoffen maakt men PET zonder

De productie van hoogwaardige chemische grondstoffen door het Apeldoornse bedrijf Buchem. In plaats een groot reactievat kiest het bedrijf voor kleine reactoren, waar chemicaliën continu doorheen lopen: de zogenoemde continuous-flowreactoren. Dat is veiliger én duurzamer.

Duurzame gebouwen

In 2017 ontvingen we 590 meldingen voor investeringen in duurzame gebouwen. Dit is 30% meer dan in 2016. Totaal gaat het om een investeringsbedrag van 1.400 miljoen euro. Bijna een derde van het beschikbare MIA en Vamil-budget ging naar investeringen in duurzame gebouwen.

Duurzame mobiliteit in de lift

Duurzame mobiliteit zat in 2017 flink in de lift.

In 2017 investeerden bedrijven bijna een half miljard euro in elektrische auto’s. Ondernemers deden in 2017 ruim 6.300 maal een beroep op MIA en Vamil voor investeringen in volledig elektrisch personenvervoer, waarbij het ongeveer 8.500 auto’s betrof. Dat is meer dan 2 keer zoveel als in het jaar ervoor.

De investeringsbedragen in elektrische auto’s en elektrisch of hybride mobiele machines (zoals graafmachines en hijskranen) stegen met respectievelijk 70% en 200% ten opzichte van 2016.

Groot aandeel voor agrarische sector

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze regelingen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het beschikbare MIA en Vamil-budget. In de veehouderij is er sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van het jaar 2016. Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen.

Beleid

Met de MIA en Vamil wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.

Het kabinet wil in 2030 een grondstoffenbesparing realiseren van 50% en een reductie van 7 megaton aan broeikasgassen. Deze doelstelling is vastgelegd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Voor de sector mobiliteit ambieert het kabinet een extra CO2-emissiereductie van 3,5 megaton ten opzichte van de eerdere doelstelling in het Energieakkoord. Dit komt voort uit de Klimaatafspraken van Parijs.