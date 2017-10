Bedrijven in Beatrixkwartier zetten eerste stap naar deeleconomie

Vijf bedrijven in het Beatrixkwartier Den Haag zetten de eerste stap op weg naar de deeleconomie en starten een uniek deelproject: zakelijk delen van elektrische auto’s. Waar sommige bedrijven traditioneel gezien een wagenpark voor zichzelf houden, zetten CB&I, MN, NN Group, PostNL en WTC The Hague een nieuwe stap. Het project is een initiatief van de Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) en wordt ondersteund door Bereikbaar Haaglanden.

In de pilot zijn zes deelauto’s beschikbaar, waaronder tweemaal een BMW i3 en tweemaal een Mercedes Smart ForFour Electric Drive. Bijzonder is dat de auto’s door de samenwerking met Juuve met de smartphone te reserveren, te openen en te starten zijn. Geen gedoe dus meer met het ophalen van sleutels bij collega’s of bij de receptie.

Op de eerste dag van de actie stonden de wagens keurig opgesteld voor de deur van het WTC The Hague aan de Prinses Beatrixlaan. Het Beatrixkwartier is tijdens de spits vaak lastig te bereiken. De zakelijke afspraken overdag zijn vaak een reden om met de auto te komen. Vandaar dat de Green Business Club heeft besloten over te gaan tot de inzet van zakelijke deelauto’s. Herna Verhagen, CEO PostNL, verrichtte de openingshandeling door met haar smartphone de auto open te maken en te starten. Verhagen: “Door de deelauto’s beschikbaar te maken voor afspraken stimuleren we nog meer medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Samen met collega’s van veel andere bedrijven zetten we in het Beatrixkwartier met de deelauto’s de eerste stap op weg naar de deeleconomie.”

Slimme maatregelen

De Green Business Club Beatrixkwartier is partner van Bereikbaar Haaglanden. Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en evofenedex en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme beleids- en gedragsmaatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl en www.ga3punt0.nl voor meer informatie.