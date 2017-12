Bedrijfscateraar Appèl eerste out-of-home lid van de Green Protein Alliance (GPA)

Bedrijfscateraar Appèl is het eerste out-of-home lid van de Green Protein Alliance (GPA). De GPA is een vernieuwend samenwerkingsverband van partijen die werken aan het versnellen van de eiwittransitie; eiwitrijke voeding uit duurzame, plantaardige bronnen.

Allerbeste foodbeleving

Appèl gelooft dat ze alleen de allerbeste foodbeleving kan realiseren als deze direct bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van haar gasten en medewerkers, de samenleving en het milieu. Hans van Veen, algemeen directeur van Appèl: “Door plantaardige voeding te stimuleren in onze restaurants leveren we als cateraar onze grootste bijdrage aan de wereld. De transitie naar meer plantaardige eiwitten biedt voordelen voor de gezondheid en het milieu. Met ons lidmaatschap van de GPA willen we dit extra versnellen.”

Duurzamer voedselsysteem

De GPA bestaat uit aanbieders en producenten van plantaardige eiwitten met een gedeelde visie: een duurzamer voedselsysteem. Dit is voor een groot deel te behalen door de overgang naar een groter aandeel eiwit uit plantaardige bronnen zoals peulvruchten, paddenstoelen, noten, zaden, (zee)wieren en algen. Een groter aandeel plantaardig eiwit op het bord gaat niet vanzelf, dit betekent dat consumenten geïnformeerd, overtuigd en geïnspireerd dienen te worden. Jeroen Willemsen van de GPA juicht de toetreding van Appèl toe. “De toetreding van Appèl is een signaal dat de plantaardige beweging in ons land steeds groter wordt. Met daarin een cruciale rol voor koplopers die Nederlanders thuis én buitenshuis kunnen helpen naar een meer plantaardig dieet”.

Inspireren en verleiden

Samen met de partners in de keten wil Appèl met dochteronderneming Markies Catering een verandering in eetgewoonten in de bedrijfsrestaurants en schoolkantines realiseren. “Als cateraar staan wij dichtbij de consument en spelen wij een belangrijke rol bij het versterken van de vraag naar plantaardig eten. Wij stimuleren en verleiden onze gasten door bijzondere, smaakvolle en pure gerechten te bereiden met een beperkt aanbod aan dierlijke producten.“ aldus Van Veen. De cateraar geeft producenten en startups van plantaardige producten een platform om hun producten te introduceren.