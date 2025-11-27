Bamboovement heeft tijdens de uitreiking van de Sustainable Beauty Awards in Parijs zilver gewonnen in de categorie Best Sustainability Start-Up. Deze internationale prijs erkent pioniers die de beauty-industrie duurzamer maken. Het door de broers Joshua en Ainu opgerichte bedrijf wordt hiermee beloond voor zijn innovatieve aanpak.

Ecovia Intelligence, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in biologische en duurzame productmarkten, reikte de award uit in oktober 2025 in het Crown Plaza Hotel in Parijs.

In dezelfde categorie ontving het New Yorkse C16 Biosciences goud voor hun werk in het ontwikkelen van een palmolie-alternatief via precisiefermentatie, met gebruikmaking van hernieuwbare grondstoffen.

Bamboovement veroverde zilver, wat de relevantie van haar missie en producten in deze internationale context bevestigt.

“Het is een absolute eer om deze prijs te ontvangen,” zegt Ainu van den Hurk, medeoprichter van Bamboovement. “Zo’n erkenning biedt geweldige motivatie om verder te gaan met onze missie om de scheermescategorie te transformeren door producten van hoge kwaliteit te bieden die gemaakt zijn van verantwoorde materialen.”

De awardcategorie huldigt organisaties die significant bijdragen leveren, innovatief zijn, kunnen opschalen, en hun duurzaamheidsclaims staven. Dit jaar werd deze prijs voor het eerst toegekend.

Bamboovement ontving deze bekroning voor haar vooruitstrevende innovaties in de scheerindustrie, waarbij het merk aantoont dat verzorgingsproducten vrij van schadelijke materialen wel degelijk mogelijk zijn. Het winnen van de prijs valt samen met een symbolisch moment: Bamboovement staat op het punt een innovatief scheermes te introduceren. Dit nieuwe product, een wereldprimeur, is bijna volledig bio-based en ontworpen met nadruk op kwaliteit, circulaire materialen en schaalbaarheid.

Over de Sustainable Beauty Awards

De Sustainable Beauty Awards, georganiseerd door Ecovia Intelligence, jaarlijks uitgereikt, erkennen leiders in de internationale schoonheids- en verzorgingsindustrie. De award voor Best Sustainability Start-Up is gericht op bedrijven die recentelijk zijn toegetreden tot de sector en met hun visie, producten en processen streven naar een duurzame toekomst.