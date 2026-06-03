Goed nieuws voor deelnemers aan de Nederlandstalige edities van ‘Tomorrow’s Timber Talks’: voortaan ontvangen zij een exemplaar van De Waarheid Over Houtbouw – Het échte potentieel van houten gebouwen. Het boek is de Nederlandse vertaling van The Timber Truth van Dr.ir. Pablo van der Lugt, uitgegeven door MaterialDistrict. Na de vele vragen tijdens Tomorrow’s Timber Talks, geeft dit boek een helder en praktisch inzicht in de waarde van houtbouw bij de uitdagingen van vandaag. Van CO₂-reductie tot duurzaam ontwerpen en circulair bouwen: het boek en de talks laten zien welke rol hout kan spelen in de gebouwde omgeving van morgen.

Op 10 juli deelt Van der Lugt zijn inzichten rond dit boek in een CPD-webinar voor vakexperts en geïnteresseerden.

Geaccrediteerde kennisdeling

De inhoud van het boek sluit mooi aan op Tomorrow’s Timber Talks, waar onder meer de misvattingen over houtbouw en de mogelijkheden van moderne hout- en biobased bouwsystemen ter sprake komen.

De Nederlands- en Engelstalige edities zijn bovendien geaccrediteerd als wettelijke bij- en nascholingstraining voor architecten.

PEFC Nederland verzorgt in juni opnieuw twee Tomorrow’s Timber Talks voor organisaties die zich willen verdiepen in duurzaam en toekomstgericht bouwen met hout.

Internationale edities in Berlijn en Londen

“De Waarheid Over Houtbouw is een evenwichtig en bijzonder toegankelijk boek dat hardnekkige mythes over houtbouw ontkracht. Het zet zelfs de meest risicomijdende lezer aan het denken en laat zien waarom deze bijzondere bouwtechnologie serieuze aandacht verdient.”, Paul King, CEO Built by Nature

Ook internationaal blijft het concept zich verder ontwikkelen. In Berlijn organiseerde PEFC Duitsland From Forest to Frame samen met Built by Nature, Pablo van der Lugt en dRMM een speciale editie van de Talk op 28 mei jl., inclusief een vertoning van de film Our Future: Built by Nature. De film beleefde eerder zijn première tijdens COP30.

In London staat een internationale editie op 17 juni gepland: The Move to Responsible Timber Construction op het Timber Square, inclusief de vertoning van de film. Deze CPD-geaccrediteerde Tomorrow’s Timber Talks wordt georganiseerd door PEFC UK samen met Built by Nature. Deelnemers van beide evenementen ontvangen het boek.

Groeiende belangstelling voor houtbouw

Met inmiddels meer dan 5.500 deelnemers groeit de belangstelling voor houtbouw en biobased bouwen nog altijd. Van architecten en ontwikkelaars tot beleidsmakers en opdrachtgevers: steeds meer professionals zoeken naar praktische kennis en inspirerende voorbeelden om de stap naar bouwen met hout te versnellen en zodat woningen en gebouwen duurzamer worden gebouwd.

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