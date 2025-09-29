Een baanbrekende nieuwe studie onder leiding van prof. Johannes Jäger wordt vandaag gepresenteerd in het Europees Parlement. Deze studie toont overtuigend bewijs dat de EU-richtlijn inzake zorgvuldigheid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSDDD) aanzienlijke economische voordelen zal opleveren voor Europa en daarbuiten. De studie is gepubliceerd door CIDSE, EVV, Misereor, Ver.di en andere organisaties.

Het onderzoek toont aan dat de richtlijn niet alleen een essentieel instrument is voor de aanpak van mensenrechtenschendingen, met name in het Globale Zuiden, maar ook een stimulans voor economische welvaart op de lange termijn. Door een duurzamer en eerlijker kader voor Europese bedrijven te creëren, versterkt de CSDDD het concurrentievermogen en de innovatie zonder afbreuk te doen aan ethische normen.

Belangrijkste bevindingen

Positieve effecten op economisch welzijn: Door mensenrechtenschendingen te verminderen, verbetert de CSDDD direct het economisch welzijn, met vooral aanzienlijke voordelen voor werknemers en gemeenschappen in het Globale Zuiden.

Impuls voor het Europese concurrentievermogen: De richtlijn bevordert toekomstgerichte specialisatiepatronen die afstappen van uitbuitende praktijken, dynamische voordelen opleveren op bedrijfsniveau en positieve spillover-effecten genereren voor de economie als geheel.

Basis voor wereldwijde normen: De CSDDD vormt een cruciale stap in de richting van bindende internationale sociale en milieuregelgeving die zowel de wereldwijde bescherming van mensenrechten als de economische prestaties van Europa op de lange termijn zullen verbeteren.

Risico’s van verzwakking van de richtlijn: Pogingen om het concurrentievermogen te vergroten en de bureaucratie te verminderen door de CSDDD te verwateren, zullen naar verwachting mislukken. Dergelijke veranderingen zouden de effectiviteit ervan ondermijnen, kosten met zich meebrengen zonder echte voordelen, en Europese bedrijven kwetsbaar blijven voor oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven die zich schuldig maken aan sociale en milieudumping.

Professor Jäger benadrukte het belang van het behoud van de integriteit van de richtlijn: “De CSDDD is geen last, maar een kans. Het biedt Europese bedrijven het kader om te floreren in een eerlijke, duurzame en concurrerende omgeving. Verzwakking ervan zou een stap achteruit zijn voor de Europese economie en haar rol in de bevordering van wereldwijde mensenrechten.”

“Welvaart gaat niet alleen over economische groei, maar ook over rechtvaardigheid, mensenrechten en een gezonde planeet. De CSDDD maakt het mogelijk dat al deze aspecten samengaan. Het is beter voor de planeet, het is beter voor de mensen, en een duidelijk teken van Europees leiderschap wanneer de wereld dat het hardst nodig heeft.” – Josianne Gauthier, secretaris-generaal van de CIDSE.

“Voor het EVV is de plicht van bedrijven om te zorgen voor de mensen die voor hen werken, ongeacht de locatie van de werkplek, een fundamenteel onderdeel van hoe bedrijven zouden moeten opereren. Deze studie toont aan dat de richtlijn inzake zorgvuldigheid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSDDD) niet alleen dit principe handhaaft, maar ook blijvende voordelen voor de Europese economie zal opleveren door de externe bedrijfskosten te verlagen, oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsuitbuiting te voorkomen en het welzijn van werknemers en gemeenschappen, zowel binnen als buiten de EU, te verbeteren.” – Isabelle Schömann, adjunct-secretaris-generaal van het EVV.

De studie pleit voor een stabiel en toekomstgericht beleidskader dat industriebeleid en macro-economisch management afstemt op mensenrechten- en milieuprioriteiten. De CSDDD, zo concludeert de studie, is een centrale pijler in het verwezenlijken van deze visie.