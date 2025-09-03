Ayvens, een wereldwijde speler op het gebied van duurzame mobiliteit, heeft een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om samen te werken met Plugsurfing: het Europese laadplatform voor bedrijven. De bedrijven creëren een allesomvattende laadoplossing voor internationale en lokale corporates, en voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met de oplossing krijgen klanten van Ayvens en Plugsurfing toegang tot het grootste laadnetwerk van Europa, bestaande uit meer dan 1 miljoen publieke laadpunten.

Optimalisatie TCO door beter inzicht in verbruik en kosten

Met de overeenkomst lanceren Plugsurfing en Ayvens een complete laadoplossing voor wagenparken met elektrische voertuigen. Bestuurders krijgen toegang tot een gebruiksvriendelijke laadapp met betaalservice, wat elektrificatie makkelijk en toegankelijk maakt. Wagenparkbeheerders hebben vanuit één centraal portaal inzicht in laadkosten op verschillende locaties, bijvoorbeeld op kantoor, langs de weg en thuis, zodat deze kosten goed beheerd kunnen worden. Deze geïntegreerde rapportage-oplossing is ontworpen om de algemene laadervaring te verbeteren, door uitgebreide data-inzichten en inzichten in de Total Cost of Ownership (TCO) te bieden, inclusief voertuigen en laadinfrastructuur.

Daarnaast krijgen bedrijven met het portaal beter inzicht in laadgedrag, met gedetailleerde rapportagedata die inzicht bieden in het kWh-verbruik, de kosten per netwerk en de kilometerregistratie. Deze data en inzichten dragen bij aan de optimalisatie van de TCO.

Groot en betrouwbaar Europees netwerk

Plugsurfing verbindt op dit moment meer dan 2 miljoen bestuurders van elektrische voertuigen met een betrouwbaar Europees laadnetwerk, dat wordt ondersteund door meer dan 500 laadpuntbeheerders. In combinatie met Ayvens’ expertise in wagenparkbeheer, Ayvens’ wereldwijde multi-merk EV-wagenpark met 636.000 voertuigen, en Ayvens’ uitgebreide marktpositie, streven de twee bedrijven ernaar een eersteklas laadervaring te bieden. Hiermee willen zij de overgang naar slimmere en groenere mobiliteit voor bedrijven versnellen.

De laadoplossing van Plugsurfing en Ayvens wordt de komende maanden gefaseerd uitgerold. Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn als eerste aan de beurt.

Gezamenlijke ambitie bedient wagenparkbeheerders van schaalbare oplossingen

“Na een grondige aanbestedingsprocedure kwamen we tot de conclusie dat Plugsurfing – van alle 30 deelnemende partijen – de meest relevante partij is om ons bij te staan in onze ambitie om elektrisch laden makkelijker te maken voor onze vlootklanten. Deze samenwerking stelt ons in staat om ons EV-aanbod te verrijken en een laadoplossing aan te bieden die de rijervaring verbetert en de vlootactiviteiten van onze klanten in Europa optimaliseert”, aldus Annie Pin, Chief Commercial Officer bij Ayvens. “Het bieden van een naadloze laadervaring stelt ons in staat een belangrijke belemmering voor de adoptie van elektrische voertuigen weg te nemen. Deze nieuwe samenwerking onderstreept de cruciale rol die Ayvens speelt in het creëren van een efficiënt en sterk ecosysteem, zodat we onze klanten de beste waarde en voordelen kunnen bieden in hun transitie naar duurzame mobiliteit.”

“Deze samenwerking benadrukt de kracht van Plugsurfing om schaalbare oplossingen voor wagenparken te leveren”, aldus Tom Rowlands, Managing Director van Global EV Solutions bij Corpay, het moederbedrijf van Plugsurfing. “Het vlootportaal is het centrale onderdeel van ons aanbod. Hiermee kunnen bedrijven laadpassen beheren, uitgaven in de gaten houden en inzicht krijgen in laadgedrag op verschillende locaties. In combinatie met Ayvens’ expertise in wagenparkbeheer, creëren we een oplossing die de operationele processen vereenvoudigt en de laadervaring zo soepel en eenvoudig mogelijk maakt, voor bestuurders overal ter wereld.”

Het Memorandum of Understanding (MoU) is de basis voor een gefaseerde uitrol van de geïntegreerde laadoplossing van Ayvens en Plugsurfing, waarin continu verbetering aan de marktvraag gewaarborgd wordt. De uitrol in de eerste landen maakt bredere adoptie mogelijk. Ondertussen werken Ayvens en Plugsurfing nauw samen om hun oplossing te optimaliseren en uit te breiden op basis van veranderende klantbehoeften, nieuwe markteisen en technologische ontwikkelingen.