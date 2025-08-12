Fudura gaat in opdracht van Avonturenpark Hellendoorn een duurzame solar carport realiseren op het parkeerterrein van het populaire Overijsselse attractiepark. Met deze innovatieve overkapping zet het park een belangrijke stap in zijn duurzaamheidsambities, terwijl bezoekers profiteren van extra comfort.

De werkzaamheden starten in het najaar. De carport krijgt een capaciteit van 1,09 MWp en gaat een aanzienlijk deel van de energiebehoefte van het park opwekken. Onder de overkapping komen 40 laadpunten voor elektrische auto’s, waarmee zowel bezoekers als medewerkers hun voertuig kunnen opladen.

De solar carport combineert duurzaamheid met comfort: bezoekers kunnen hun voertuig parkeren in de schaduw én profiteren van moderne laadfaciliteiten. In totaal worden er 40 laadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd, waarmee het park inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame mobiliteit.

“Als partner van Avonturenpark Hellendoorn zijn we trots op deze geïntegreerde oplossing,” zegt Erwin Mulder, Lead New Energy Systems bij Fudura. “We sluiten de solar carport en laadinfrastructuur naadloos aan op de bestaande energievoorziening. Daarmee helpen we Hellendoorn om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, kosten te besparen en nog klantgerichter te opereren. Een investering die zich op meerdere vlakken terugverdient.”

De realisatie van de carport vervult een langgekoesterde wens van het park en vormt een belangrijk onderdeel van de bredere duurzaamheidsstrategie. Zo is deze zomer ook een pilot gestart voor busvervoer van en naar het park. Hiermee wordt actief bijgedragen aan het verminderen van verkeersdrukte en CO₂-uitstoot in de regio.

“Deze carport sluit perfect aan bij onze ambitie om het park toekomstbestendig en milieuvriendelijk te maken,” aldus de directie van Avonturenpark Hellendoorn. “Dankzij de samenwerking met Fudura en Solarparking kunnen wij onze bezoekers een duurzame én comfortabele parkeerervaring bieden.”

Met dit project onderstrepen we hoe Fudura als betrouwbare energiepartner meebouwt aan duurzame doelstellingen van bedrijven. Samen realiseren we slimme, duurzame oplossingen die klaar zijn voor de toekomst: oplossingen die de ecologische voetafdruk verkleinen én de beleving voor bezoekers verrijken.