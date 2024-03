Avolta AG start een pilot in samenwerking met duurzaamheidsexperts HowGood en PS in Foodservice. Deze pilot richt zich op het meten van de CO2-voetafdruk van de Nederlandse toeleveringsketen. De pilot sluit perfect aan bij twee belangrijke focuspunten van de recent gepubliceerde ESG-strategie van Avolta: ‘Creëer duurzame reiservaringen’ en ‘Respecteer onze planeet’. Het initiatief voorziet Avolta van een centraal platform om de CO2-impact van ingrediënten in haar Nederlandse F&B-stores nauwkeurig te berekenen. Vervolgens kan Avolta direct samenwerken met partners in de lokale toeleveringsketen om een duurzamere bedrijfsvoering te ontwikkelen.

Strategieën voor koolstofreductie verkennen

Tijdens de pilot, die begin 2024 startte, worden productgegevens van Avolta’s stores in het hele land verbonden met de PS in Foodservice-database, een uitgebreide service met actuele informatie over meer dan 320.000 voedingsmiddelen en dranken. Door de integratie met het duurzaamheid intelligentieplatform HowGood wordt direct productkoolstof-voetafdrukken gegenereerd voor elk product, dat gebaseerd is op de eigen database van HowGood met meer dan 90.000 agrarische emissiefactoren. De eerste samenwerking tussen HowGood en PS in Foodservice heeft een uitgebreid, realtime emissiedashboard opgeleverd, dat een uitsplitsing biedt van Avolta’s Scope 3-koolstofuitstoot van gekochte producten en goederen per store, leverancier en categorie. Met behulp van het dashboard kan het team van Avolta ingrediënten met een grote impact binnen zijn portfolio identificeren en strategieën voor koolstofreductie verkennen.

Milieueffecten begrijpen en verbeteren

Bastiaan van Asten van Avolta, Senior Vice President F&B Commercieel, NCE Business Unit en Hoofd Center of Excellence, Amsterdam, zegt: ‘Als bedrijf met een wereldwijde footprint hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het maken van duurzame keuzes. We zijn dankbaar voor de kans om samen te werken met marktleiders HowGood en PS in Food Service om de producten in ons portfolio met de hoogste CO2-uitstoot te identificeren en te modelleren hoe veranderingen ons zullen helpen onze doelstellingen voor CO2-reductie te bereiken. We zijn toegewijd aan samenwerking met onze leveranciers om hun milieueffecten te begrijpen en te verbeteren. Het dashboard stelt onze leveranciers in staat om hun ingrediëntgegevens toe te voegen, zodat we met hen kunnen samenwerken aan de verbetering van menuontwikkeling en assortimentsselectie, en productkeuzes kunnen maken met een lagere CO2-impact. We zijn er ook trots op dat we via de pilot bijdragen aan de net zero 2030-strategie van Schiphol Airport.’

“Voor voedsel- en drankbedrijven komt maar liefst 87% van hun totale jaarlijkse uitstoot van hun ingrediënten”, zegt Michael Streitberger, hoofd van Partnerships bij HowGood. “Avolta’s toewijding aan granulaire, real-time evaluaties van hun toeleveringsketens van ingrediënten toont echt leiderschap voor de industrie. We zijn erg blij dat we kunnen samenwerken met PS in Foodservice om deze inspanningen te ondersteunen en efficiënte, impactvolle decarbonisatie mogelijk te maken.”

Louise-Cato van Es – Bol, Commercieel Manager, PS in Foodservice zei: “Door gebruik te maken van onze uitgebreide database van 320.000 producten, samen met onze samenwerking met HowGood, bieden we een methode die een snelle en efficiënte manier biedt om de uitstoot van het gehele Avolta-assortiment te volgen, waarbij elke winkel, leverancier en categorie wordt gedekt. Hierdoor is het niet meer nodig om contact op te nemen en te vertrouwen op gegevens van individuele producenten.”