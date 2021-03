Aviko ontvangt BREEAM-NL Outstanding certificaat voor vrieshuis in Steenderen

Het vrieshuis van Aviko heeft het BREEAM-NL Outstanding certificaat ontvangen voor het nieuwe vrieshuis. Het gebouw in Steenderen voldoet met het certificaat aan de hoogste duurzaamheidseisen. Hiermee is dit het meest duurzame vrieshuis van Nederland. Met een score van 97,6% werd de hoogst mogelijke beoordelingskwalificatie ‘Outstanding’ behaald. Op de onderdelen energie, water, afval en vervuiling wist Aviko zelfs de maximale 100% score te behalen.

Om te voldoen aan de eisen zijn er tot in de allerkleinste details duurzame ontwerpmaatregelen doorgevoerd. 2.728 zonnepanelen op het dak wekken bij zonnige dagen extra energie op om het vrieshuis te koelen, waterbesparende maatregelen zorgen voor een minimaal waterverbruik. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. Zowel warme als koude restwarmte regelen het kantoorklimaat en overal in het gebouw hangt Ledverlichting. Zelfs de omgeving van het vrieshuis is ecologisch ingericht met wadi’s voor vleermuizen, vogels en insecten voor maximale biodiversiteit.

Gert Jan Janssen Reinen, Supply Chain Director en projectleider van het nieuwe vrieshuis is erg trots op het certificaat. “Het is een uitzonderlijke prestatie om dit keurmerk te behalen. En dan ook nog met deze geweldige score. Een groot compliment is hier op zijn plaats voor het Aviko bouwteam en onze externe partners VDR Bouwgroep, Sparkling Projects en Adamas Groep die ons hierbij hebben geholpen. Zij zochten elke keer weer naar mogelijkheden om het gebouw nog duurzamer te maken.”

BREEAM Outstanding

BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een wereldwijd veelgebruikte, integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar bijna alle aspecten van de bouw, waaronder materialen, energie, transport, afval, vervuiling, water, landgebruik en ecologie. Maar ook het creëren van een gezond werkklimaat speelt een belangrijke rol in de toekenning van het certificaat. Outstanding is de hoogste klasse van het keurmerk.