Avantium gaat groene plastics fabriek op Chemie Park Delfzijl vestigen

Avantium, een toonaangevend technologiebedrijf in de duurzame chemie, kondigt vandaag aan dat haar volledige dochteronderneming Avantium Renewable Polymers een intentieverklaring heeft ondertekend om haar nieuwe vlaggenschipfabriek te vestigen op Chemie Park Delfzijl, Nederland. De 5-kiloton fabriek zal FDCA (furandicarboxylzuur) produceren – een belangrijke bouwsteen voor veel chemicaliën en kunststoffen zoals PEF (polyethyleenfuranoaat). Avantium Renewable Polymers is ook een intentieverklaring aangegaan met een Regionaal Consortium met betrekking tot de financiering van de FDCA-fabriek en de daarmee samenhangende kosten, voor een bedrag van €30 miljoen, over de periode tot de voltooiing van de fabriek in 2023.

Avantium en het Regionaal Consortium – bestaande uit de provincie Groningen, Groningen Seaports, NOM (Agentschap voor investeringen en ontwikkeling in Noord-Nederland), FondsNieuweDoen, Investeringsfonds Groningen en Groeifonds – zijn van mening dat de nieuwe fabriek een belangrijke stap zal zijn in de transitie van de chemische industrie van fossiele grondstoffen naar duurzame grondstoffen. De nieuwe FDCA-fabriek zal worden gevestigd in de buurt van de demonstratiefabriek van Avantium voor plantaardige mono-ethyleenglycol (MEG) en de proefbioraffinaderij voor de productie van glucose en lignine uit niet-voor-voedsel-bestemde biomassa.

“Avantium en Groningen delen de ambitie om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen”, aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. “De fabriek van Avantium brengt innovatie naar de regio. Tevens creëert de Avantium-fabriek meer dan 60 hooggekwalificeerde banen en worden aanzienlijke indirecte werkgelegenheidskansen geboden. De beslissing van Avantium om de fabriek in Delfzijl te bouwen is een bewijs van het sterke ecosysteem voor groene chemie dat de regio biedt.” Cas König, CEO van Groningen Seaports: “Avantium past perfect in ons Chemport Europe ecosysteem waar wordt samengewerkt aan een gedeelde ambitie: changing the nature of chemistry. Chemport heeft als doel om de chemische industriecluster voor 2050 volledig klimaatneutraal te laten zijn.”

De leden van het Regionale Consortium en Avantium Renewable Polymers hebben een intentieverklaring opgesteld met betrekking tot een voorwaardelijke financiering van €30 miljoen voor de engineering en de constructie van de FDCA-fabriek, het werkkapitaal, de aanloopkosten en de operatie van Avantium Renewable Polymers. De financiering van het Regionale Consortium is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder due diligence en de voltooiing van de documentatie, alsmede formele besluiten van Avantium over de bouw van de fabriek en de bijbehorende kapitaaluitgaven. De definitieve financieringsmix wordt in de komende maanden bepaald, maar de bedoeling is dat deze subsidies, aandelen en leningen omvat. Verder ondersteunt de regio Avantium bij het zoeken naar aanvullende subsidies en andere financiële instrumenten met betrekking tot de benodigde uitgaven voor het opstarten van de FDCA-fabriek.

“Groningen Seaports biedt ons een uitstekende locatie met de juiste infrastructuur. De provincie Groningen loopt voorop in de ontwikkeling van de groene chemie en heeft een uitzonderlijke reputatie in het investeren in technologieën voor een duurzame toekomst”, zegt Tom van Aken, CEO van Avantium. “We zijn verheugd dat we weer een belangrijke stap hebben gezet in het financieringsproces van Avantium Renewable Polymers voor haar FDCA-vlaggenschipfabriek. Samen met de PEFerence-subsidie* en de eigen investeringen van Avantium liggen we op schema voor de financiering van de FDCA-fabriek, die we voor het einde van 2020 rond willen hebben. We richten ons nu op de voortgang van onze gesprekken met potentiële strategische partners.”

* In november 2019 heeft de Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), een EU-orgaan, de toekenning van een €25 miljoen “PEFerence” Horizon 2020 subsidie herbevestigd aan het PEFerenceconsortium, gecoördineerd door Avantium Renewable Polymers. Deze subsidie ondersteunt de oprichting van een innovatieve waardeketen voor het gebruik van plantaardige FDCA en PEF.

Over het Regionaal Consortium

Om Avantium zowel financieel als operationeel te ondersteunen is een Regionaal Consortium opgericht waarin belangrijke lokale instellingen een gezamenlijk voorstel hebben gedaan aan Avantium. Het Regionaal Consortium bestaat uit de Provincie Groningen, Groningen Seaports, Agentschap voor investeringen en ontwikkeling in Noord-Nederland (“NOM”), Investeringsfonds Groningen, Stichting Fonds Leefbaarheid, Zorg en Energie Groningen (“Fonds Nieuwe Doen”) en Groeifonds. Noord Nederland zorgt voor een sterk ecosysteem in Chemport Europa voor nieuwe en groeiende bedrijven in circulaire ‘groene’ industrieën. Aangezien het de bedoeling is dat Avantium Renewable Polymers een leider zal zijn in de markt van groene kunststoffen, verwelkomt het regionale consortium Avantium graag met weer een andere impactvolle technologie in Chemie Park Delfzijl om het groene chemiecluster verder te versterken.