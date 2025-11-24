Klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, druk op de zorg en sociale ongelijkheid: onze samenleving staat voor complexe uitdagingen die om fundamentele systeemveranderingen vragen. Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool spelen hierop in met de nieuwe Master Duurzaamheidstransities, een gezamenlijke joint-degree die professionals opleidt om deze transities te regisseren.

Praktijkgericht leren in samenwerking met het werkveld

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met publieke en private partners. Zij leveren echte casussen, delen kennis en denken mee over inhoud en kwaliteit van de master. Studenten werken in leergemeenschappen aan real-life vraagstukken uit bedrijfsleven, overheid en samenleving. Zo leren zij oplossingen bedenken voor complexe duurzaamheidsvraagstukken, draagvlak creëren en verschillende partijen samenbrengen om veranderingen in gang te zetten.

Maarten van Ham, Adviseur Maatschappelijke Opgaven bij Facet Advies, benadrukt: “De grote transities vragen niet alleen om kennis, maar vooral om verbinding tussen onderwijs en praktijk, tussen systeem en mens. Deze master helpt professionals om die verbinding te maken en duurzame verandering écht te laten landen in de samenleving.”

Het werkveld als stevige basis

De betrokkenheid van het werkveld is een belangrijk fundament van deze master. Partners leveren niet alleen casuïstiek en expertise, maar dragen ook actief bij aan de leeromgeving. Daarnaast zorgen een breed samengestelde Werkveldadviesraad en Klankbordgroep Lectoren voor een sterke verankering in de praktijk. De vertegenwoordiging is divers: van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en installatiebedrijven tot zorginstellingen, hightech-producenten, sociale innovatiebureaus en circulaire adviesorganisaties.

Integrale aanpak van transitievraagstukken

Studenten benaderen vraagstukken vanuit een integrale SEET-aanpak: sociaal, ecologisch, economisch en technologisch. Ze leren complexe duurzaamheidsproblemen analyseren en oplossingen ontwerpen die meervoudige waardecreatie centraal stellen. Dat betekent niet alleen technologische innovaties, maar ook aandacht voor sociale rechtvaardigheid, ecologische grenzen en economische haalbaarheid.

De Brainportregio speelt hierin een belangrijke rol. Deze regio staat bekend als internationale hotspot voor innovatie en technologie, maar ook hier liggen grote duurzaamheidsuitdagingen.

Aansluiting op internationale en nationale kaders

De master sluit aan bij internationale richtlijnen zoals de Sustainable Development Goals en de European GreenComp. Daarnaast is de opleiding inhoudelijk verbonden aan zeven landelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Werkveldpartners als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Kuijpers en Volantis benadrukken het belang van deze brede aanpak: professionals moeten leren werken over sectorgrenzen heen om duurzame verandering mogelijk te maken.

Samenwerking tussen Fontys en Avans

Deze master is een mooi voorbeeld van de bredere samenwerking tussen Fontys en Avans. Beide hogescholen bundelen op meerdere vlakken hun expertise en netwerken om onderwijs, onderzoek en praktijk structureel te verbinden. Door samen te werken versterken zij de kwaliteit en impact van opleidingen die inspelen op maatschappelijke opgaven.

Ralph van Disseldorp (Fontys) en Ayfer Sari (Avans) over de samenwerking: “De kracht van de Master Duurzaamheidstransities zit in de samenwerking tussen twee grote hogescholen. Fontys en Avans brengen de beste docenten en onderzoekers bijeen en bouwen samen met het werkveld aan een opleiding met bovenregionale uitstraling. Studenten profiteren van praktijkgericht onderzoek, onderwijsinnovatie en nauwe afstemming met maatschappelijke partners. Zo garanderen we dat zij niet alleen actuele kennis ontwikkelen, maar ook de vaardigheden en het inzicht om duurzame verandering professioneel te regisseren.”

Meer weten of aanmelden?

De Master Duurzaamheidstransities start in september 2026 en wordt aangeboden in Breda. De voltijdopleiding duurt een jaar en is bedoeld voor professionals die willen bijdragen aan duurzame verandering in hun organisatie en de samenleving.

