Vorig jaar leek het erop dat Nederlanders steeds vaker op de fiets naar het werk gingen, of het in elk geval voornemens waren. Dit jaar laten de cijfers in het fietsonderzoek van leasemaatschappij ALD Automotive toch een daling zien. Het aantal Nederlanders dat dagelijks naar het werk fietst, is namelijk zelfs onder het niveau van voordat corona zijn intrede deed (19% in 2020). Dit terwijl bewegen en fit worden nog steeds de grootste motivaties zijn om de fiets te kiezen voor woon-werkverkeer.

Voor het derde jaar op rij heeft ALD Automotive – in aanloop naar Fiets naar je Werk-dag op 19 mei 2022 – onderzoek gedaan onder ruim 1.100 Nederlanders naar de motivatie en het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Bij de vraag welk vervoersmiddel werkende Nederlanders het liefste zouden gebruiken om van en naar het werk te gaan is weer de fiets, e-bike of speed pedelec zeer populair. Meer dan de helft (54 procent) verkiest de tweewieler boven de auto (36 procent) of het openbaar vervoer (10 procent). Deze cijfers liggen in lijn met vorig jaar toen ALD Automotive vroeg welk vervoersmiddel post-covid de voorkeur zou hebben (2021: fiets/e-bike/speed pedelec 54 procent, auto 37 procent en het ov 9 procent).

Toch weer vaker de auto in

Maar nu alle coronamaatregelen opgeheven zijn en mensen minder vaak of helemaal niet meer thuiswerken, blijken oude gewoontes toch weer de overhand te krijgen. De afstand van huis naar het werk wordt als belangrijkste belemmering gezien om de fiets te pakken, dat geldt voor 63% van de niet fietsende respondenten.

In de 2021 editie van het fietsonderzoek gaf 23 procent van de Nederlanders aan na de covid-lockdowns dagelijks naar het werk te zullen gaan fietsen. Momenteel fietst nog maar 18 procent elke dag naar het werk. Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive: “Echter, nog steeds werken niet alle mensen weer fulltime op kantoor. Opvallend vinden wij vooral het aandeel Nederlanders dat nu aangeeft helemaal nooit naar het werk te fietsen. Dat is 42 procent, terwijl vorig jaar dit werd ingeschat op 27% in de post-lockdownsituatie. Tezamen met het feit dat 53 procent met de auto naar het werk gaat, lijkt het erop dat mensen weer in oude gewoontes vervallen.”

Corona niet langer reden om te fietsen

De redenen om naar het werk te willen fietsen zijn vrijwel onveranderd ten opzichte van de eerdere fietsonderzoeken. Fitter zijn en meer bewegen zijn nog steeds hoofdredenen om de fiets of e-bike te gebruiken voor woon-werkverkeer. “Maar er is wel een lichte daling van 9 procent te zien ten opzichte van vorig jaar. Dat fietsen goedkoper en een duurzamer alternatief voor de auto is, is als motivatie juist iets in populariteit gestegen”, zegt Lonneke van der Horst. Het mijden van de spits is gedaald als reden om te fietsen en corona als motivatie is verdwenen uit de lijst. Ook is de groep die heel stellig geen reden ziet om naar het werk te fietsen gestegen.

E-bike nog vaker in het straatbeeld

In 2020 gaf 43 procent van de werkende Nederlanders bij voorkeur een e-bike te willen gebruiken voor woon-werkverkeer. Inmiddels is dit al gegroeid naar 52 procent. De gewone stadsfiets heeft hierbij iets in populariteit moeten inleveren. Ook als we naar fietsbezit kijken, is de groep Nederlanders die een e-bike hebben gestegen van 26 procent in 2021 naar 30 procent in 2022.