Planon eert de auteurs van het door Planon geïnitieerde onderzoeksrapport ‘ESG by the Numbers: Key Findings & Resources to Help You Strengthen Your ESG Strategy’, die de Distinguished Author Award in de categorie Research Paper hebben ontvangen tijdens IFMA’s Awards of Excellence 2025. Het auteursteam – David Karpook (Planon), Efrie Escott (Schneider Electric), Eric Hall (Gilbane Building Company), Candace Todd (HOK) en Phil Wales (EBUSINESS STRATEGIES, LLC) – bundelde hun expertise om een ​​praktische, wereldwijd relevante bron te creëren voor professionals in vastgoed- en facility management.

Het Nederlandse Planon, marktleider in slimme, duurzame software voor gebouwbeheer, is er trots op initiatieven en projecten zoals deze te leiden, die ons publiek bewust maken van en bruikbare richtlijnen bieden over lastige onderwerpen zoals ESG. Deze samenwerking bracht toonaangevende experts samen en reikte verder dan het rapport zelf, met lezingen op talloze congressen over vastgoed en facility management, waaronder IFMA Facility Fusion en IFMA World Workplace, een gezamenlijk webinar, en bevindingen van ESG-learning labs met OSCRE International.

Het bekroonde rapport bevat een uitgebreide ESG-strategiechecklist en biedt inzicht in hoe ESG-toepassingen er vandaag de dag uitzien, waar ESG naartoe gaat en welke wereldwijde entiteiten iedereen in de gaten moet houden om up-to-date te blijven en op koers te blijven met ESG- en duurzaamheidsnaleving, nu en in de toekomst.

‘ESG is een bepalende uitdaging én kans geworden voor onze sector’, aldus Peter Ankerstjerne, CEO van Planon. ‘We zijn dankbaar dat zulke gerespecteerde marktleiders bereid waren hun tijd en expertise in te zetten. Dankzij hun samenwerking kunnen we praktische richtlijnen bieden waarmee organisaties hun ESG-ambities kunnen omzetten in zinvolle strategieën voor slimmere, duurzamere gebouwen.’