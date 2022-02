Koninklijke Auping heeft met een circulair matras de juryprijs gewonnen van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20. De publieksprijs ging naar WEBO Kozijnen voor een circulair kozijn. De initiatiefnemers van de Circulaire Innovatie Top 20 willen laten zien wat Oost Nederland allemaal te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties. En deze innovaties een stap verder helpen.

Uit de vele inzendingen stelde de jury eerder al een Top 20 samen. De beste vijf presenteerden op woensdag 9 februari hun innovatie via een korte pitch vanaf de Gasfabriek in Deventer. Publiek kon de finale via een livestream volgen.

Juryprijs voor Circulair Matras

Jaarlijks worden er in de EU meer dan 35 miljoen matrassen afgedankt. Deze afgedankte matrassen worden na de levensduur laagwaardig gerecycled of verbrand. Koninklijke Auping heeft samen met Covestro Niaga ‘s werelds eerste circulaire matras ontwikkeld gemaakt van polyester en staal. Na levensduur is gewaarborgd dat het matras terug komt. Klaas Feenstra, juryvoorzitter, licht de keuze van de jury toe: ‘Dit product is letterlijk en figuurlijk tastbaar voor iedereen. Auping heeft de hele keten van begin tot eind meegenomen.’ Ine Stultjens reageert namens Auping op de winst: ‘We zien deze prijs als een aanmoediging, want dit is pas het begin.’

Circulair Kozijn krijgt publieksprijs

Het circulaire kozijn is een product dat een reeds hernieuwbare grondstof, namelijk hout, hergebruikt kan worden. WEBO kozijnen gebruikt hout uit urban mining om nieuwe kozijndelen te maken. Bovendien is het circulaire kozijn onderhoudsarm en demontabel. Circulair Kozijn kreeg 40 procent van de stemmen van het publiek en is daarmee winnaar van de publieksprijs.

De top 20 is een initiatief van VNO–NCW Midden, Kiemt, CIRCLES, de Cleantech Regio, de Economic Board Regio Zwolle, de Twente Board, de Rabobank en de provincie Overijssel.

Jury

De jury bestond uit juryvoorzitter Klaas Feenstra (directeur Rabobank Vaart en Vechtstreek), Mireille Kinket (directeur IQBlvd), Maurice Beijk (rentmeester 2050 bij Renteninfra), Eddy van Hijum (Gedeputeerde van de Provincie Overijssel en o.a. verantwoordelijk voor economie en innovatie) en Fleur Willemse (student Industrial Design Engineering).

De jury beoordeelde de innovaties op een aantal punten. Zo is gekeken in hoeverre de innovatie marktrijp en/of reeds in productie is, de impact in termen van reductie in grondstoffen en de impact van de innovatie op de inwoners van Overijssel. Tot slot is gekeken naar samenwerking met kennisinstellingen en het delen van kennis met anderen.