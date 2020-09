Auping en Demcon de Nederlandse finalisten voor de Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2020

Dertig bedrijven stonden dit jaar aan de startlijn in de race voor de prestigieuze Duits Nederlandse prijs voor de economie 2020 – een jaarlijks initiatief van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Uit alle inzendingen zijn drie finalisten geselecteerd die nu de laatste ronde ingaan: Koninklijke Auping, Demcon en Next Kraftwerke.

“De drie finalisten staan voor innovaties die tot stand zijn gekomen dankzij grensoverschrijdende samenwerking. Dat is een inspirerende boodschap die vooral in dit bijzondere jaar moed geeft”, zegt Günter Gülker, directeur van de DNHK, die de prijs voor de dertiende keer mag uitreiken. De prijs is een van de belangrijkste in het Nederlands-Duitse bedrijfsleven. De stembussen zijn open!

De finalisten

Het eerste volledig circulaire matras ter wereld, een nieuw ontwikkeld beademingssysteem voor coronapatiënten en de grootste virtuele energiecentrale van Europa, die ook gebruik kan maken van kassen en elektrische auto’s voor de stabiliteit van het net. Met deze innovaties bereikten Koninklijke Auping, Demcon en Next Kraftwerke de finale van de Duits Nederlandse Prijs voor de Economie 2020.

Online stemmen

De finalisten overtuigden niet alleen door hun innovaties. “Ze onderscheiden zich ook door hun succes in het buurland”, benadrukt Gülker. Het is nu aan het publiek om te beslissen welke finalist het meest overtuigend is en hun stem uit te brengen op www.dnhk.org/wirtschaftspreis. Tot 27 oktober kan elke websitebezoeker één keer stemmen. Op 4 november wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van de DNHK in Den Haag ten overstaan van topvertegenwoordigers uit het Duits Nederlandse bedrijfsleven.

Koninklijke Auping, Deventer

In Europa worden jaarlijks 35 miljoen matrassen weggegooid – een belasting voor het milieu en een verspilling van grondstoffen. De Nederlandse fabrikant van bedden en matrassen, opgericht in 1888, is de uitdaging aangegaan dit probleem op te lossen. In maart 2020

lanceerde het familiebedrijf, dat nog steeds in eigen land produceert, 's werelds eerste volledig circulaire matras voor de consument. Samen met onder andere de Duitse fabrikant van veerkernen AGRO International uit Bad Essen. Beide bedrijven ontwikkelden een volledig nieuw productieproces op basis van recyclebare materialen. Koninklijke Auping is marktleider in de Benelux en heeft 350 medewerkers in dienst.

Demcon, Best

Het Nederlandse hightech-bedrijf heeft tijdens de pandemie een echte pioniersgeest getoond. De medisch-technische ingenieurs van het familiebedrijf hebben in zeer korte tijd – samen met Nederlandse en Duitse partners – een beademingssysteem voor coronapatiënten ontwikkeld. Na slechts vier weken werden 500 eenheden aan de Nederlandse overheid ter beschikking gesteld voor de spoedeisende hulp. In samenwerking met de Duitse dochteronderneming Demcon in Münster werd tijdens de crisis ook een fabriek voor de productie van medische gezichtsmaskers opgericht. Demcon, opgericht in 1993, is nu een van de meest vooraanstaande Nederlandse technologieleveranciers en heeft 750 mensen in dienst.

Next Kraftwerke, Keulen (D)

Met een virtuele energiecentrale voor duurzame energie lost het Keulse bedrijf een groot probleem van de moderne energievoorziening op. Om ervoor te zorgen dat we allemaal een goede en betrouwbare stroomtoevoer hebben, moeten aanbod en verbruik altijd in evenwicht zijn. Met de toegenomen aanvoer van zonne- en windenergie wordt dit een uitdaging: de zon schijnt niet altijd. Ook het windvolume schommelt. Next Kraftwerke koppelt daarom kleine, decentrale installaties op basis van zon, wind en biomassa digitaal met elkaar en stuurt ze centraal aan. Net als een conventionele elektriciteitscentrale kunnen zij in korte tijd reageren op de marktsituatie en op of neer bewegen. Het in 2009 opgerichte bedrijf uit Keulen heeft nu meer dan 9.000 centrales in heel Europa aan elkaar gekoppeld en is daarmee de grootste virtuele energiecentrale van het continent. Samen met Nederlandse partners heeft het team van 180 medewerkers ook manieren uitgewerkt om elektrische auto’s en kassen in te zetten voor de stabiliteit van het net.

